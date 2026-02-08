前TVB性感女星贴身裙「半除」效果震撼视觉 疑泄失婚后感情观：是我错了

前TVB艺人白云（Snowy）以骄人身材及大胆作风见称，早前刚度过38岁生日，曾许下生日愿望希望招来好桃花。昨日（7日）白云在社交平台派福利，上载一辑极度性感的照片，即掀起网民热议。

白云晒火辣曲线

白云昨日在IG分享一辑穿酒红色超贴身长裙靓相，完美勾勒出其S形火辣曲线。白云身上的长裙设计极为大胆，正面一字肩跌到落胸部，背面更完全挖空，仅靠一条幼带防跌，大骚白滑玉背。

在多角度的照片中，见到白云的肩带从肩上滑落，仅仅挂在手臂上，造成「半除」的视觉效果，侧面更是春光乍现，尺度之大令人咋舌，可谓游走在走光边缘，画面充满遐想。不少网民看后都大赞白云身材火辣，造型美艳。

白云有感而发

白云留言：「倘若你只是过客，那向你索取太多，确实是我错了。」不少网民睇完帖文后，联想起白云失婚。早在10年前白云曾与前香港先生江俊霖（Kelvin）有过一段婚姻，二人最终在2021年离婚。

