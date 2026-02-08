Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

徐子淇上海贵气现身颜值惊人 上围澎湃升级极度吸睛 偕老公出席晚宴尽展豪门气派

影视圈
更新时间：16:30 2026-02-08 HKT
发布时间：16:30 2026-02-08 HKT

现年43岁的徐子淇（Cathy），自2006年与恒基兆业主席李家诚结婚后，一直专心相夫教子，过著养尊处优的豪门生活。近日，她陪同丈夫李家诚飞往上海，出席集团的重要晚宴，其雍容华贵的状态再次成为全场焦点。

徐子淇容光焕发颜值在线

晚宴上，徐子淇以一套米黄色裤装优雅亮相，修身上衣配搭阔腿裤，外加一条拖地披肩，造型既得体又充满气场。在现场照片中可见，她脸上挂著从容的微笑，一头标志性的金发在灯光下依旧抢镜，皮肤紧致，容光焕发，颜值时刻在线。

相关阅读：徐子淇追星骚丰满上围陷走光边缘  一举动见真实人品零架子  老公李家诚陪伴左右极幸福

徐子淇上围极具份量

不少网民留意到，徐子淇近期身形似发生了变化，让她的上围更显丰满澎湃，身材曲线玲珑有致，将主席夫人的贵气与成熟女性的魅力完美结合，比起以往的展示的少女味各有各看点，依然是美不胜收。

李家诚夫妻尽显豪门风范

当晚的男主角李家诚则身穿一套黑色西装，身姿笔挺，英俊潇洒，脸上同样洋溢著自信的笑容。作为晚宴的压轴嘉宾，夫妻二人在台上从容不迫，默契十足。徐子淇时刻留意丈夫的节奏，配合得天衣无缝，两人一同举杯向在场所有宾客致意，那份优雅与沉稳，将豪门世家的非凡气度展现得淋漓尽致。

徐子淇「千亿新抱」极得体

徐子淇在丈夫身旁，不仅是贤内助，更是最完美的拍档。她的一举一动都恰如其份，既不抢丈夫风头，又完美彰显了自己的存在感，将「千亿新抱」的角色演绎得无可挑剔，再次证明了她在李家的稳固地位。

相关阅读：徐子淇变身辣妹睇F1喱士装极性感 偕老公李家诚现身新加坡互动恩爱 超冻龄毫不像四孩之母

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
00:47
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
社会
5小时前
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
2026-02-07 12:00 HKT
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
时尚购物
2026-02-07 14:15 HKT
辣妹变身巨婴坐男子大髀 巴士上层叠罗汉式共享座位 网民闹爆：唔知丑｜Juicy叮
辣妹变身巨婴坐男子大髀 巴士上层叠罗汉式共享座位 网民闹爆：唔知丑｜Juicy叮
时事热话
7小时前
「周星驰爱将」北上办年货 拥2亿身家仍专攻平价水果 食2元一斤车厘茄
「周星驰爱将」北上办年货 拥2亿身家仍专攻平价水果 食2元一斤车厘茄
影视圈
19小时前
天文台一周内两度「炒车」？预测最低13°C最终「唔冻」 气象专家解构误判三大原因
天文台一周内两度「炒车」？预测最低13°C最终「唔冻」 气象专家解构误判三大原因
社会
4小时前
赤裸冷气机装窗外 将军澳街坊傻眼 网民深明「真•分体式」用途｜Juicy叮
赤裸冷气机装窗外 将军澳街坊傻眼 网民深明「真•分体式」用途｜Juicy叮
时事热话
5小时前
陈凯琳盛传家族富裕竟有成员住公屋？出动92岁外婆帮手吸金 三代同堂「基因」再掀讨论
陈凯琳盛传家族富裕竟有成员住公屋？出动92岁外婆帮手吸金 三代同堂「基因」再掀讨论
影视圈
9小时前