徐子淇上海贵气现身颜值惊人 上围澎湃升级极度吸睛 偕老公出席晚宴尽展豪门气派

现年43岁的徐子淇（Cathy），自2006年与恒基兆业主席李家诚结婚后，一直专心相夫教子，过著养尊处优的豪门生活。近日，她陪同丈夫李家诚飞往上海，出席集团的重要晚宴，其雍容华贵的状态再次成为全场焦点。

徐子淇容光焕发颜值在线

晚宴上，徐子淇以一套米黄色裤装优雅亮相，修身上衣配搭阔腿裤，外加一条拖地披肩，造型既得体又充满气场。在现场照片中可见，她脸上挂著从容的微笑，一头标志性的金发在灯光下依旧抢镜，皮肤紧致，容光焕发，颜值时刻在线。

相关阅读：徐子淇追星骚丰满上围陷走光边缘 一举动见真实人品零架子 老公李家诚陪伴左右极幸福

徐子淇上围极具份量

不少网民留意到，徐子淇近期身形似发生了变化，让她的上围更显丰满澎湃，身材曲线玲珑有致，将主席夫人的贵气与成熟女性的魅力完美结合，比起以往的展示的少女味各有各看点，依然是美不胜收。

李家诚夫妻尽显豪门风范

当晚的男主角李家诚则身穿一套黑色西装，身姿笔挺，英俊潇洒，脸上同样洋溢著自信的笑容。作为晚宴的压轴嘉宾，夫妻二人在台上从容不迫，默契十足。徐子淇时刻留意丈夫的节奏，配合得天衣无缝，两人一同举杯向在场所有宾客致意，那份优雅与沉稳，将豪门世家的非凡气度展现得淋漓尽致。

徐子淇「千亿新抱」极得体

徐子淇在丈夫身旁，不仅是贤内助，更是最完美的拍档。她的一举一动都恰如其份，既不抢丈夫风头，又完美彰显了自己的存在感，将「千亿新抱」的角色演绎得无可挑剔，再次证明了她在李家的稳固地位。

相关阅读：徐子淇变身辣妹睇F1喱士装极性感 偕老公李家诚现身新加坡互动恩爱 超冻龄毫不像四孩之母