G.E.M.邓紫棋年收入破3亿 攻入内地最具价值歌手榜单 成为Top 10唯一女星兼香港代表

影视圈
更新时间：15:30 2026-02-08 HKT
发布时间：15:30 2026-02-08 HKT

34岁的「宇宙巨肺」邓紫棋（G.E.M.）在内地发展多年人气极高，虽然曾卷入合约纠纷，却无损G.E.M.邓紫棋在内地的受欢迎程度。G.E.M.邓紫棋去年8月曾回港举行《G.E.M. I AM GLORIA 世界巡回演唱会》，成为启德主场馆首位演出女歌手，近日内地著名网站公布「线下演出的歌手价值TOP 10」，G.E.M.邓紫棋成为唯一一位入榜女星兼香港代表。

G.E.M.邓紫棋吸金力强

G.E.M.邓紫棋一直被指吸金力强，获选为内地最具价值歌手Top 10，有传单是去年收入已逾3亿元。而近日内地著名网站公布「线下演出的歌手价值TOP 10」，排第1位是少年时代团、第2位是王源、第3位是周深、第4位是刘宇宁、第5位是华晨宇、第6位是汪苏泷、第7位是易烊千玺、第8位是张杰、第9位是张艺兴、第10位是邓紫棋。

G.E.M.邓紫棋的工作室早前公布《I AM GLORIA》世界巡回演唱会的成绩，自举行以来已到亚、欧、美3大洲，演出场次多达149场，单是去年巡演已逾62场，今年4月将举行台北站的3场共12万张门票，已光速秒杀，要宣布加场。再加上G.E.M.邓紫棋密密接拍包括白酒、运动品牌的广告，有传已赚进逾3亿元。

G.E.M.邓紫棋入行近20年

G.E.M.邓紫棋自15岁出道，创作过无数歌曲，当中的《泡沫》、《光年之外》为她登上事业巅峰。不过G.E.M.到2019年爆出与合作11年的蜂鸟音乐解约，控诉长期遭受不公平对待，双方诉讼缠讼多年，曾遭蜂鸟音乐发声明，宣称拥有逾百歌曲的词曲、录音版权，并警告他人勿擅自翻唱或使用。G.E.M.最终在去年为歌曲重新录音，透露超过六年没收到旧歌曲的版税。

