江美仪惊爆患严重抑郁20年 自揭惊恐症抗拒身处一环境比死更难受 因坐禅结缘梁洛施

54岁TVB视后江美仪自2023年《罗密欧与祝英台》后未有新剧推出，与吴君如胞弟吴君祥离婚踏入第10年，曾公开称Dry爆，未见曝光新恋情。江美仪近日接受传媒访问，予人坚强硬朗的形象，原来镜头背患上严重抑郁，更演变成惊恐症，被病情困扰长达20年。

江美仪不懂爱锡自己

江美仪每段感情均长逾10年，跟吴君如胞弟吴君祥拍拖前，曾与前亚洲电视艺员张炜相恋多年，可惜分手收场，令她留下难以磨灭的伤痛。江美仪坦言没有人教导两人相处，要靠自己探索、摸索，世事的障碍会影响自己所做的决定。由于没有人教导，不懂得爱锡自己、保护自己，认知问题时已伤痕累累。

相关阅读：江美仪性感睡袍照回馈网民 《名媛望族》霸气对白被制铃声疯狂洗版 「黑丝旋风」再度刮起睇到眼凸

江美仪直言不能看轻情绪病，因情绪病跟伤风感冒没有分别，外表看不出来，但没有人知道她的感受。患上惊恐症的江美仪，对声音特别敏感，最严重时连食饭都不可以坐在餐厅中间位置。江美仪举例在人多的餐厅坐在中间位置，会令她比死更难受，感觉声音在钻头，她要坐在安静环境，最角落或房间，嘈吵会触发突然抖不到气、心跳、头晕，然后感到筋疲力尽。

江美仪南亚海啸触发病情

江美仪曾在2004年南亚大海啸后数月，随亚视摄制队赴泰国寇纳拍摄节目《爸爸向前走》，当时目睹灾难后满目疮痍的画面，冲击其神经而触发情绪病，江美仪至今仍犹有余悸，间中会梦到海啸画面，吓到她弹醒。

近年江美仪皈依我佛，心境变得平静，情绪问题亦得以控制，江美仪与梁洛施（Isabella）也因为信仰而结缘。江美仪透露梁洛施透过节目《单对单》见到她坐禅，有意认识，有一日便在IG找她，想一齐去学佛，江美仪曾怀疑对方身份，更联络卢觅雪问是否电骗。对于梁洛施的主动，江美仪笑称对方觉得她是一个好人不是坏人，所以成为朋友，并不是自己高攀对方。

江美仪茹素流失肌肉

江美仪曾有一段时间坚持茹素，却因更年期令身体出现问题，因为更年期流失肌肉及蛋白质，而她食素导致脸颊凹陷。由于暴瘦引致不少人担心其健康，江美仪为回复健康才再食肉。江美仪现时学会更爱自己，因为不知道自己何时会离开人世，只想每天临瞓前都开心。

相关阅读：视后疑见前夫蜜运唔输得 Dry爆多年生日有仔揽亲密照流出 苦寻精壮男情路有起色？