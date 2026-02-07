何鸿燊𡥧女「隐藏身份」曝光！何超欣荣升山东政协 「山东人脉」大揭秘

已故赌王何鸿燊的「最美千金」何超欣（Alice），近年逐渐淡出社交场合，专注学术与事业发展，形象越来越知性稳重。近日，她突然在微博晒出多张以「山东省政协委员」身份在济南开会的照片，其截然不同的「隐藏身份」瞬间掀起讨论，不少网民惊讶表示：「她跟山东有什么关系？」

何超欣揭「山东人脉」：为环保走遍黄河

何超欣自小备受赌王宠爱，被盛赞「靓到不得了」，外界多以为她会走典型名媛路线。然而，这次她以政协委员身份亮相，让大众对她的印象彻底改观。原来，何超欣除了是政协委员，更担任澳门山东社团总会的执行长。

她透露，过去一年为了推动环保，曾多次深入山东东营、泰安等沿黄河城市进行生态保育宣讲，更将山东的成功经验带到联合国气候变化大会上分享。可见她与山东的连结，并非单纯的籍贯或商业利益，而是长年深耕的环保事业。何超欣更在帖文立下目标，未来将继续以政协身份，推动港澳青年参与山东的绿色发展，促进人才与创新的融合。

何超欣美貌与智慧并重

相比起她的家世，何超欣的学霸履历更为耀眼。她不仅毕业于美国麻省理工学院（MIT），更取得清华大学的硕士学位，是名副其实的「学霸女神」。如今踏上政商之路，专注于公共事务，让不少网民对她刮目相看，纷纷称赞她是「豪门清流」，欣赏她没有选择投身娱乐圈或沉醉于名媛生活，反而脚踏实地，走出了一条属于自己的知性女强人之路，在何家众多子女中显得独树一帜。

