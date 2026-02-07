陈凯琳盛传家族富裕竟有成员住公屋？出动92岁外婆帮手吸金 三代同堂「基因」再掀讨论

前港姐冠军陈凯琳（Grace）由艺人转型做KOL后吸金力惊人，早前媒体广告分析平台admanGo公布最新「2025年十大IG品牌内容广告销售额最高KOL」排行榜，去年跌出三甲的陈凯琳终于收复失地，成功重夺榜首之位。陈凯琳这条吸金之路实在「唔易行」，皆因她频频出动视帝老公郑嘉颖、三个可爱儿子、甚至「舖王」爸爸陈桂祥出动拍片，大卖温馨家庭乐齐齐揾银。

陈凯琳「吸金」团队再添新成员

近日陈凯琳的「吸金」团队再添一名新成员，陈凯琳的高龄婆婆罕有地粉墨登场，与陈妈妈和外孙女陈凯琳三代同堂拍贺年广告，影片中，陈凯琳忆述新年探望婆婆的儿时回忆，并加入不少家庭相，本是温馨的家庭乐，却因两个场景再度引发网民热议。

陈凯琳三代同堂出动拍片

陈凯琳在参选港姐时，曾被传媒爆出出身于富裕之家，爸爸是人称「舖王」的陈桂祥，家住九龙塘市值过亿港元、面积达5千平方呎的独立洋房，更有指陈爸爸拥有不少商舖收租，曾有媒体估计其身家超过15亿港元，陈凯琳的家底相当丰厚。不过今次三代同堂出动拍片，陈凯琳现身特色旧公屋，画面加插了不少童年相：「你可能喺度谂紧我喺呢度做咩。首先等我介绍返，呢一位就系我婆婆，佢今年已经92岁喇！而呢一位小妹妹就系我，琳琳喇。虽然我五岁已经移民咗去加拿大，但系我好记得，有机会新年嘅话呢，我都会嚟探婆婆，仲会拎朱古力俾佢食添啊！虽然细个少咗见面，但我应承佢，大个嘅时候我会陪佢多啲，点不知当我真系返到嚟香港，比之前仲更忙添。」画面一转到达婆婆屋企，开门的正是陈妈妈，屋内装修简洁，三婆孙齐齐叹朱古力，状甚温馨。

陈凯琳婆婆出现引网民留言

陈凯琳婆婆的出现，有网民留言：「父母辈不是有钱的吗？妈妈婆婆都出...? 准备进攻老人市场...?PS 错重点的疑问：婆婆疑似住公屋，点解唔揾间大屋拍...？」、「反而觉得冇买个好啲嘅地方畀个外婆住有啲怪，儿女有能力都希望改善父母生活，但自己住九龙塘，阿妈住公屋就奇怪少少。」与此同时，陈凯琳自2013年参选港姐以来，陈凯琳的深邃五官一直让外界以为她是混血儿，孖生弟弟Derek亦被指不似中国人，样貌与父母、胞姊都极不似样，二人的身世之谜一直是网民讨论的焦点，不过随着Derek移民加拿大而暂告一段落。虽然陈妈妈曾在《旧日的足迹》称：「Grace与Derek出生时与大家姐一样非常白净，但突然在14、15 岁时眼变大、脸变尖，阿仔更多了须根，可能我的妈妈是马来西亚人，拥有亚裔容貌，他又喜欢户外活动，又或是加拿大的食物有很多荷尔蒙。」今次片中贴有多张童年的相片，陈凯琳和孖生弟弟的长相并非白净，与长大后未有太大分别。

