「搏上位女星」穿加细码开胸睡衣挑战尺度 浑圆上围惹遐想 曾出写真因过度意淫被勒令收书

曾经是「葛民辉icon girl」的许颖（Phoebe），当年在写真全盛期曾与周秀娜、何珮瑜（Jeana）、陈静（Da Da）在书展斗过你死我活，是非多多「Phoebe」许颖为求出位搏上镜无所不用其极，曾在书展因写真过度意淫而勒令收书，其后再因年龄被质疑报细数，「Phoebe」许颖本来主动提供身份证副本图示清白，谁知竟惹来身份证造假疑云。

许颖「深不可测」酥胸冲击眼球

「Phoebe」许颖出道短短两年便转身告别幕前，先闯保险界再开画廊，摇身一变成为艺术才女，由许颖改名为「许星羽」，虽然身材样貌皆脱胎换骨， 不过「Phoebe」许颖个性依然「胸狠」，经常在IG大派福利，日前贴上一辑仅穿有一件薄如蝉翼的加细码开胸睡衣，只扣上最顶两粒钮扣，三角形的挖空的部份，一对「深不可测」的酥胸冲击眼球。

许颖曾找著名摄影师米原康正拍写真

「Phoebe」许颖当年出道时凭骄人身材而人气急升，2011年推出写真前夕因遗失手机而欲照外泄，一度惹来为写真炒作的疑团。翌年许颖再推出写真，但由于写真有背部及正面裸露照，加上有将尺度过大的写真送检，被贸发局指意淫而勒令收书禁卖，「Phoebe」许颖曾尝试拍戏和唱歌，实行歌、影、视三栖发展，还找来日本著名摄影师米原康正帮她拍摄的写真集，大玩身体局部特写，意识大胆！

许颖感性留言人想入非非

帖文中，许颖更感性留言：「可以发梦便尽情发梦吧。让梦境带你游历没有想像过的情境，我们不知道下一秒画面会跳到那一篇，没办法预知潜意识会带你到哪个层面，便没办法控制，何时会醒过来。我们只可在那模糊的世界中，享受着那自由自在的灵魂，没有压力的身躯放荡的幻想。捉紧那双你在现实不曾有勇气把握过的手。」这番「梦幻宣言」配上「喷血照」，难免令人想入非非。

