朱慧敏2岁囡囡奶音抢镜超有礼 开直播曝光母女互动 Shera有问有答要求多萌翻网民

朱慧敏（Queenie）与心脏科医生丈夫陈良贵婚后育有一对可爱的子女，分别是两岁大的女儿Shera和即将满一岁的儿子Aten。近日，朱慧敏在社交平台进行直播，一对子女惊喜入镜，其温馨的家庭互动及子女可爱的模样，引来网民大赞有家教。

朱慧敏女儿奶声奶气劲活泼

在直播影片中，朱慧敏首先抱著儿子Aten与观众打招呼。Aten睁著圆圆的大眼睛，一脸呆萌的表情，穿著可爱的口水肩，可爱模样融化了不少网民的心。朱慧敏笑称，这是她第一次与儿子一同进行直播。直播途中，两岁的大女儿Shera也活泼地加入镜头。Shera非常抢镜，除了不断与妈妈对话，更不时对著镜头挥手，用奶声奶气的声音清晰地说著「Hello」、「Bye Bye」，非常有礼貌，不少网民称赞她小小年纪就尽显良好家教。

朱慧敏女儿要求听儿歌互动有爱

当Shera说话时，朱慧敏总是耐心聆听并温柔回应，母女间的有问有答充满爱意。Shera更一度向妈妈要求听儿歌，朱慧敏亦温柔地答应，母女之间的互动非常有爱。许多网民纷纷留言，大赞朱慧敏是个有耐性的好妈妈，并称赞一对子女非常可爱，整个直播画面温馨又幸福。

