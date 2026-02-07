2026 冬季奥运会开幕礼 玛丽嘉儿任压轴表演嘉宾疑咪嘴惹网民围插 史上首度出现「双主火炬」

2026米兰-科尔蒂纳（Milan-Cortina）冬季奥运会开幕礼于香港时间今日凌晨假米兰圣西罗运动场举行，开幕式亦同时与400多公里外的共同主办城市科尔蒂纳连线。今届大会请来大批国际知名艺术家和红星参与开幕式演出，当中更有美国乐坛天后玛丽嘉儿（Mariah Carey）担任压轴表演嘉宾，然而玛丽的演出却惹来「咪嘴」疑云，惹来全球网民围插。

被质疑毫不费力唱到最高音

玛丽穿上白X银色闪亮羽毛晚装，佩戴了价值1,500万美元（约1.16亿港元）的钻石项链，一身华丽造型现身开幕式舞台。她更一口气以意大利语唱出名曲《Volare》，及以英语唱出自己的歌曲《Nothing Is Impossible》。不过她在演唱时就被指毫不费力便唱到最高音，又被发现其嘴唇郁动​得比歌声慢，惹人质疑她「咪嘴」，各地网民群起怒骂她竟在如此重要场合上假唱，连大会也被埋怨：「意大利，拜托！你们也有自己的歌手。」

邀得意大利女太空人参演

幸好开幕礼上还有其他精彩表演，例如中国钢琴家郎朗与意大利女高音歌唱家Cecilia Bartoli合作演出；出身自南非的金像影后查理丝花朗（Charlize Theron）则以联合国和平大使身份，引用已故南非总统曼德拉（Nelson Mandela）生前发言，传递和平讯息；意国失明男高音歌唱家Andrea Bocelli亦在管弦乐队伴奏下高歌；曾参演人气美剧《白莲会》的意国女星Sabrina Impacciatore亦与众舞蹈员合作演出一幕以冬奥百年历史为主题的舞蹈。此外，开幕礼表演以意国历史、艺术、时尚为主题，最后更邀得意大利女太空人Samantha Cristoforetti参演以意国科技和未来为主题的表演项目。

因「以巴冲突」问题被嘘

表演结束后，轮到各国代表队登场，其中美国队出场时虽获得欢呼声，但镜头一转到代表美国出席典礼的副总统万斯（JD Vance）及其夫人乌莎（Usha Chilukuri Vance）时，全场观众均报以嘘声。而以色列代表队出场时，亦因「以巴冲突」问题而被嘘。开幕式最终以历史上首次「双主火炬」同步点燃作结，主火炬分别设在米兰的和平之门与科尔蒂纳的迪博纳广场，并由高山滑雪选手Alberto Tomba与Deborah Compagnoni于米兰，以及本届意大利夺金希望Sofia Goggia在科尔蒂纳点燃圣火。