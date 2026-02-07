钟柔美道歉自揭疮疤「非正常家庭长大」 网民唔收货反围剿：做错事赖屋企？

《声梦》小花钟柔美（Yumi）出道以一直自称是「A0」（没有恋爱经验），但早前因错手在IG分享被绯闻男友刘展霆（Eden）从后揽实兼亲吻短片后，虽然她表示只是玩游戏输了而接受惩罚，强调自己仍是「A0」，不过依然惹来被外界质疑，其后在Threads疯传多张疑似钟柔美中学时期与多位男友合照，当日有又揽又锡的激吻相，结果「A0」人设崩坏。

钟柔美「非正常家庭长大」再被围剿

清纯形象幻灭的钟柔美未有再为激吻相解画，神隐一段时间后，近日多次试水温，在社交平台贴跳舞片，可惜仍逃不过被网民围攻，直到昨日（6日）终现身认讲大话，声泪俱下公开道歉并称：「跟大家讲声对唔住，我讲了一个大话，我以后会努力去提醒自己，去做返好自己！」期间钟柔美更提到与刘展霆的关系，又称自己在不正常家庭长大，再度被围攻！

钟柔美曾感激妈咪的支持和陪伴

童星出身的钟柔美曾有「小钟嘉欣」之称，小时候拍过不少剧集，钟柔美是家燕妈妈艺术中心的毕业生，并组成过组合Honey Bees，跟随薛家燕四出表演，不过后来退团，于10岁时再与六位女童组成A Little Bit Shy，到了14岁的时候，参加《声梦传奇》并夺得季军，以歌手身分正式入行。钟柔美属中菲混血儿，她的菲律宾籍妈妈一直疼锡女儿，从小到大都支持女儿，不惜下重本培养，钟柔美曾感激妈咪的支持和陪伴，从小并不是在虎爸、虎妈培育下成长。但钟柔美今次声泪俱下公开道歉承认自己讲大话，提到与刘展霆的关系有转变：「我好羡慕Eden有一个好温馨嘅家，佢嘅屋企人好锡我，希望畀啲空间我哋，因为的确仲了解紧。」

钟柔美菲籍妈妈曾传在夜总会工作

有指钟柔美的菲籍妈妈在夜总会工作，钟柔美在访问上称只知道妈咪工作是唱歌，其他则不太清楚：「细个妈咪都会带我去唱歌同练歌，我又会睇住佢唱歌，我知道佢好锡我，好努力去凑大我。」不过她说：「我可能唔系喺一个正常家庭长大，所以我先有呢啲事情，我知道自己未必做到最好嘅我畀大家睇，好多嘢都做得唔好，我都好嬲自己，点解每次讲嘢都唔清楚，讲到一嚿嚿，我会多啲留意自己。」有网民坦言「唔收货」：「点解讲大话要怪原生家庭？而家做艺人诚信同态度好重要，件事发酵到咁从头到尾系态度同诚信问题。」、「收X喇，咩叫唔系正常家庭，阿爸阿妈教你讲大话？仲细个？」、「点解单亲家庭就系等于唔正常家庭呢？」、「其实佢由细到大咁多机会学习唱歌跳舞，讲唔正常应该大把人比佢更唔正常，有啲真系住㓥房好多资源都冇。」、「其实讲大话系个人选择嚟，唔好乜都赖原生家庭。」、「香港地大把人都喺唔正常家庭长大啦，唔通佢哋又会话自己系A0咩！讲完大话又卖惨，唱又唔好，跳舞又难睇，唔系钟意又得，你样样都唔掂，走啦。」、「自己做错都可以赖屋企真系好笑。」

