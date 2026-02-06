前TVB小花谭嘉仪开演唱会爆被拖六位数歌酬  「主办人」发声明反击变罗生门：佢扮苦主好无稽

前TVB小花谭嘉仪（Kayee）于2024年成功举办的个人演唱会，本是其事业上的一大亮点，近日却演变成一场各执一词的「罗生门」事件。谭嘉仪公开指控演唱会主办方拖欠她超过六位数字的酬金，其团队亦有成员未收到款项。然而，被指为主办方负责人的Jelly今日（6日）发表公开声明，反指谭嘉仪才是演唱会的真正「老细」，并称对方自称「苦主」的说法十分无稽，令事件陷入迷局。

谭嘉仪指被拖欠六位数歌酬

风波始于演唱会和音Kasey Pong在社交媒体的控诉，她表示整个和音团队至今仍未收到应得的酬劳，并点名主办方「Two Ally Workshop」及其负责人Jelly失联，让他们追讨无门。事件主角谭嘉仪随后证实，自己同样是受害者，直言：「我都未收到六位数演出费，完全无收过，我都系苦主。」她透露，由于合约是在她仍属TVB旗下时签订，因此追讨事宜已全权交由前公司处理，但至今未有进展。

谭嘉仪曾指愤怒又无奈

谭嘉仪表示，她曾多次亲自联络Jelly，对方起初以「过年后会支付」为由推搪，后来演变成已读不回，甚至电话也不接。她更听闻Jelly有选择性地向某些未来仍有合作机会的人支付薪酬，这种做法让她感到既愤怒又无奈。

「主办人」发声明反击

面对拖粮指控，被指为主办方负责人的Jelly今日发表长文声明，提出截然不同的说法。她澄清自己并非主办，而是应谭嘉仪的请求「执行」演唱会。Jelly在声明中指出，当时谭嘉仪仍在TVB，但「好想搞一个完全属于佢并可以自己主导晒嘅演唱会」，因此需要有人协助执行，而整场演唱会的资金正是由谭嘉仪本人注入。

谭嘉仪「拖粮事件」自导自演？

她强调，从海报、舞台设计、歌曲、服装以至嘉宾等所有决策，全由谭嘉仪一人「话事」。Jelly对谭嘉仪将自己定位为「打工」及「苦主」感到极度不解和荒谬。她更表示，自己因为这次「愚蠢」的帮忙而需要借贷去支付部分款项，并称：「其实调返转我应该要向佢追讨返呢啲嘅款项。」Jelly在文末重申：「我并不是主办，我都要追番谭小姐钱。」她肯定表示，即使演唱会最终有盈利，也与她无关，所有收益均会归谭嘉仪所有。

Jelly声明全文如下：

Hello 大家好我系Jelly！

就近日各传媒报道有关于《谭嘉仪Be with You 演唱会2024》提及到我失踪、公司执笠同走数等等嘅事宜，因为已经影响到我身边嘅人包括姚子羚小姐及DJ乐宜，所以我有必要同大家讲返事情嘅真相。

当时因为谭小姐仲系TVB合约，而佢自己好想搞一个完全属于佢并可以自己主导晒嘅演唱会，所以就需要其他人去帮佢做呢件事，作为朋友嘅我当时就答应帮佢执行，并且系由谭小姐本人注入资金去做。成件事由海报设计/舞台设计/歌曲/服装/Dancer/Rundown/嘉宾/庆功等等全部都系由佢去话事。但最后佢竟然表示自己只系打工？！还无稽到同传媒讲自己也是「苦主」？

至今已经接近一年嘅时间谭小姐同我的确无联络，我唔理解点解谭小姐会话揾我唔到？只系佢冇揾我，不是揾唔到。因为今次本人嘅愚蠢我亦付出左代价，借贷去找一啲款项，其实调返转我应该要向佢追讨返呢啲嘅款项。

最后，我想讲，我并不是主办，我都要追番谭小姐钱。

我肯定呢个演唱会就算赚钱亦都与我无关，因为会系归晒谭小姐所有！

