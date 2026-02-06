古天乐推出首张精选专辑《天命最高 BACK TO THE PAST》 2月14日情人节面世

古天乐入行逾30年演过无数经典角色，由「杨过」到今期又再流行的「项少龙」，不仅影视作品深入民心，其歌曲对跨世代乐迷同样耳熟能详，随着《天命最高》唱到街知巷闻，古天乐正式宣布将推出首张个人精选专辑《天命最高 BACK TO THE PAST》，铁定2月14日情人节面世，而充满贺年气氛的型爆宣传照及唱片封套今日更全面曝光！

集合历年来经典金曲

古天乐先后勇夺视帝、影帝殊荣，又曾在「2018年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼」获歌迷投选为「叱咤乐坛我最喜爱的男歌手」，同年与谢安琪合唱的《(一个男人)一个女人和浴室》广获推崇扬威颁奖礼。精选专辑《天命最高 BACK TO THE PAST》集合了古天乐历年来经典金曲，包括《男朋友》、《今期流行》、《天真》、《像我这种男人》、《吻得到 爱不到》、《Mr. Cool》、《(一个男人)一个女人和浴室》，联同刘德华为《扫毒2天地对决》破天荒合唱的主题曲《兄弟不怀疑》，还有向张国荣致敬、与古巨基合唱的《当年情》，当然少不了偕林峰为《寻秦记》唱出的合唱版《天命最高》。

古生亲自挑选十首歌曲

正如碟名「BACK TO THE PAST」，回望多年来的歌唱生涯，古天乐早前在公开场合上透露：「不排除再会开金口唱歌！」虽然尚未有出新歌企划，但精选专辑一次过网罗25年来的代表作。为隆重其事，专辑的母带处理（Mastering）更特别在英国进行，全碟十首歌曲由古生亲自挑选，更难得地打破各大单位的版权界限，实属难得！与此同时，引发全城曼德拉效应的《天命最高》，项少龙早前赶返现代再进录音室，以「原汁原味」灌录这次新版本，更将多年前一直唱错的「乱局亦一样人定」，以原装正版歌词「乱局亦一样入定」重唱一次，25年后来一次集体回忆篡改。



《天命最高 BACK TO THE PAST》的宣传攻势已告展开，古天乐将为专辑举办签名会活动，唱片除以实体CD上架外，还同时有黑胶（彩胶）应市，是古生首次推出的黑胶专辑唱片，会以两款封套限量发行，粉丝绝对值得纪念珍藏。