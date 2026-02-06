陶大宇郭可盈《刑事侦缉档案II》再掀回忆杀 「高婕」一举动揦足网民身心30年 传因绯闻林文龙呷醋动肝火

近日由刘松仁和江美仪主演的TVB台庆剧《名媛望族》再度掀起集体回忆，剧中饰演三姨太「易懿芳」江美仪完美演绎以英语与刘松仁的对骂，被网民疯狂洗版，甚至有网民将对白「I don't give a damn！」、「I'll shout as I please!」、「As if I care!」和「我哋三位太太都系名门望族，大姐书香世代，二姐前清格格，我阿爸系银行家」等对白改作电话铃声。

陶大宇郭可盈《刑事II》结局获网民力推

继《名媛望族》后，另一套30年前由陶大宇和郭可盈主演的《刑事侦缉档案II》的结局，同样得网民力推。日前FB专页「H-E-J-N-O-M <=> 芒姐再现」为《刑事II》30周年出PO：「『如果你系记得我嘅，你返转头呀』，绝对系香港电视界其中一个经典场口！记得字幕一上之后，个心揦足成晚，30年后嘅今日仲记得呢种感觉，呢啲系电视捞饭年代嘅集体回忆，系电视精嘅共鸣。」结果在网上成为热话。

高婕系咪记得返张大勇是都市传说

经典查案剧《刑事侦缉档II》中，饰演「张大勇」的陶大宇和「高婕Jessie」郭可盈因误会冲突进展成情侣，因为CID新女队员「蓝嘉文」郭蔼明介入而一度分开，后来二人重修旧好，但身为记者的「高婕Jessie」郭可盈因为调查中学同学被杀案而被疑凶落毒导致失忆。在大结局的一场戏，「高婕Jessie」郭可盈同家人到外国定居，「张大勇」陶大宇赶到机场，在闸口向「高婕Jessie」郭可盈送上二人的订情信，但依然唤不起昔日情，「高婕Jessie」郭可盈与家人入闸，「张大勇」陶大宇含泪大喊「如果你系记得我嘅，你返转头呀」，「高婕Jessie」郭可盈听到呢句含泪拧转头，然后上字幕，未有再交代结局，「芒姐」在专页上留言：‧「30年前嘅2月2日晚，相信有过百万香港人都问紧同一个问题︰到底高婕系咪记得返张大勇？好多人到而家对于呢个open ending仍然耿耿于怀。」有网民更留言：「我记得睇完呢个结局，我灰咗一个星期 」、「如果冇咗sammi个首《爱的挽歌》配合，个结局就feel唔到个种遗憾。只会觉得『下！完喇？』咁，难以令观众的记忆刻骨铭心」，前DJ麻利亦有留言：「我净系记得自己𠮶晚喊到差啲连个脑都变成流质喺个鼻哥窿度流返出嚟！」

传林文龙曾禁止郭可盈与陶大宇合作

当年只有24岁的郭可盈被指似日本国民女神长泽正美，郭可盈在剧集里面与陶大宇扮演情侣、夫妇次数最多，每次出席宣传活动都像拍住拖开工，多次获颁「最受欢迎荧幕情侣」，更因此而爆出绯闻，有传林文龙呷醋曾禁止女友郭可盈与陶大宇合作。多年后二人竟在一次公开访问惊爆曾过电，只差一步便能发展感情，郭可盈还笑指两人太专注工作而未有行前一步，陶大宇笑指当年郭可盈卜卜脆，令他曾有遐想，郭可盈还主动相约睇《侏罗纪公园》，不过散场就冇下文，但二人的性格火星撞地球，如果拍拖相信是不开心收场。还有另一笑点，就是陶大宇在戏中不时「啫时」、「车匙」、「遮时」叫郭可盈，成这样？陶大宇指是「纯粹真系讲错」：「从来冇人纠正我，就连郭可盈都冇纠正过我架，总之系读到错晒，冇一次嗌得准嘅，原来咁都得架㖞原来。」

