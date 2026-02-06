碧咸大仔Brooklyn又洗走DAD纹身示威 针对父母弟妹关系「无弯转」

英国前球星碧咸（David Beckham）的26岁大仔Brooklyn Beckham日前才公开表达对父母的不满，并明言不想跟他们和解。近日，他再被发现悄悄把身上「DAD」纹身遮盖，明显与父母关系「无弯转」。

碧咸晒纹身反击

据指Brooklyn与妻子妮歌娜佩丝（Nicola Peltz）一同现身洛杉矶时，被发现右手臂原本刺有「DAD」（爸爸）字样的船锚刺青，已被1个海星及两个水泡图案覆盖。知情人士透露，他已接受雷射疗程，去除这个向父亲致敬的纹身。消息人士指出，Brooklyn此举不仅针对父母，也代表与3名弟妹之间的关系出现难以修补的裂痕。这次并非Brooklyn首次移除与家庭相关的纹身，先前他已将胸口向母亲Victoria致敬的纹身遮盖。

日前碧咸在社交网分享自己于2015年为Brooklyn刺在颈部的「Buster」字样纹身，Brooklyn手臂上则仍可见「Love you Bust」的纹身，颜色明显变淡，犹如他们的父子情。