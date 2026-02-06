阮小仪罕谈老公「超强优点」 全因一个优点决付托终身：舒服到似屋企人

一直以「黄金盛女」形象示人的阮小仪，去年12月无预警在社交平台投下震撼弹，宣布「封盘」结婚，消息震惊全城。近日她接受方健仪的YouTube频道访问，除了剖白荣升人妻的心路历程，更坦言去年因爸爸一场重病需留院一个月，令身为独生女的她备受打击，促使她决心改变人生轨迹。

小仪坚持低调作风拒谈老公背景

对于外界疯狂猜测老公背景，小仪坚持一贯的低调作风，保护另一半的私隐：「背景唔好讲喇，我喺电台、电视台，或者电影，或者任何公开场合，我做嘅娱乐事业入边，我系『阮小仪』。但系我放咗工，我嘅私生活，我系『阮佩仪』，阮佩仪嘅生活系一个普通人嚟嘅，咁我身边嘅屋企人呀、任何嘢，我都希望尽量佢哋都系一啲普通人，咁我就低调处理佢哋嘅。」

小仪坦言最初有想过不公开婚讯

小仪坦言最初有想过不公开婚讯：「呢个问题挣扎好耐，有啲好close嘅朋友，有一晚同我食饭嘅时候，佢就话我嚟紧可能有啲工作，仲喺度sell紧我未结婚，如果我咁样啄住一啲锡我嘅人，好似有啲唔咁好，横掂都系等大家戥我开心，所以同另一半研究，不如就喺圣诞节𠮶日啦，开开心心，当大家拆圣诞礼物咁。」小仪对老公的身份守口如瓶，但她分享了对方最吸引的地方说：「讲真，我都有个咁样嘅岁数，唔通我而家同小鲜肉咩？佢有好多吸引我嘅地方，其一个我会觉得、哗，劲呀！𠮶样嘢就系，佢会令我个人对住佢嘅时候，我好真呀。过往嘅另一半，我唔系话唔真，但系呢，都会好自然地会做一啲好作状、好唔自己嘅动作又好、讲嘢嘅说话又好，或者装扮，但系佢从来都唔需要我呢啲嘢啰，我就觉得好舒服，舒服到真系一开始同佢相处嘅时候，已经系屋企人𠮶个感觉。」

小仪曾有一刻想过会孤独终老

对于被标签为「黄金盛女」，小仪曾有一刻想过会孤独终老：「个天真系好得意嘅，当你无咗啲嘢呢，𠮶段时间俾好多第二啲嘢你嘅，我𠮶段时间系好多新认识嘅朋友，𠮶啲新认识嘅朋友虽然我哋叫相逢恨晚，但系直到而家系好交心嘅一班 friend。喺𠮶段日子我无男性朋友陪我嘅时候，就全靠呢一班朋友喺身边陪住，而佢哋当其时好笑，除咗一个之外，大家全部都系单身，男男女女都系。当其时大家互勉啦，『揾到个好嘅，真系记住要结婚呀！』咁。咁𠮶时真系好觉得好灰，觉得边有咁容易揾到，所以大家写定平安纸，各自负责一啲嘢，扶灵𠮶个list 都系呢班 friend。但系当时间慢慢慢慢过去嘅时候，我哋呢班朋友逐一逐一都结婚，或者有另一半，所以唔好谂真系话『我一世都无』。其实由始至终呢，我有好灰嘅 moment，但我从来都无谂我系单身过一世嘅。我谂呢个都好重要，因为呢样嘢呢，喺你自己谂呢样嘢嘅时候，其实你系发放一啲气场出嚟。」

小仪曾为无人要惊到似世界末日

小仪还说：「我记得我踏入30岁，当其时我好似系啱啱分咗手。𠮶个惊恐系惊到不得了，觉得世界末日，觉得30岁过后系无人要。但系而家就慢慢慢慢知道嘅时候，其实年龄真系一个数字嚟㗎咋。好老土，年龄系一个数字，但系真系一个数字，最近因为有朋友就睇本书叫做「每个人都有自己嘅花期」，真系每个品种都有唔开花嘅时间，大家都有大家嘅幸福位，大家都有大家嘅唔开心位，所以我真心都觉得，我而家就系够成熟去叹我而家呢啲moment，唔好去心急逼自己。」她还笑说：「点解我好似代表咗黄金盛女咁？唔系㖞！事实上，只不过就真系呢个年代男人少过女人，我哋女性又学识多咗，大家选择钟意工作多咗。唔关我事嘛，所以我唔想孭呢样嘢。」