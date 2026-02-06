《夜王》澳门举行首映礼 黄子华预告年廿九到旺角谢票 郑秀文闻胡定欣离巢：祝福佢勇闯新天地

贺岁片《夜王》昨晚（5日）于澳门举行世界首映礼，黄子华、郑秀文、谢君豪、廖子妤、卢镇业和王丹妮等都有出席。黄子华在活动上笑指在赌场戏院宣传似玩百家乐，后面一大堆人一起叫开「大」，并邀请现场嘉宾一齐大叫「大」，全场附和，即令他说：「现在对这戏充满信心！」

包场邀请家人朋友看《夜王》

黄子华将于年廿九（16日）率先带领一众演员到旺角谢票，笑言地点虽不是自己所选，但能落区谢票很开心，新年大家一起开开心心，问到郑秀文是否都一齐落区？她即说：「我唔得，我要同妈咪食团年饭，她都80几岁，我唔可以丢低她。」黄子华笑言不敢叫她，她之前为了电影拍了MV又去Disco，无特别事都不想打扰她，不过由於戏中演员甚多，众人会分批宣传，好似郑秀文之后就会出席马来西亚首映，黄子华主力在香港宣传，讲到稍后亦会在香港举行首映礼，黄子华透露已有朋友主动要求要来看，感谢大家捧场，他亦会包场邀请家人朋友一起看，郑秀文则表示歌迷会也正在计划包场，很开心他们的支持，又说拍这戏认识了很多新朋友，「以前同子华都识，但就净系打招呼，今次合作真正认识，系好好嘅开始。我都好多年无拍过贺岁片，拍嘅时候唔知，拍拍吓就变咗贺岁，觉得几梦幻，近来做宣传都做到声沙，好攰，湿疹都出来。」又指这部戏有很多有潜质的新演员，相信观众会看到他们的无限性，黄子华亦深感认同，大赞戏中不少演员的演出都很出色和突出，观众看完电影后一定会记得他们的名字。

郑秀文想与导演翁子光合作

黄子华之前已有两部电影破亿元票房，他笑谓今次压力不大，反而有时拍完戏会觉得怕羞，怕演得不好，电影上映会不好看，但今次没有这种感觉，觉得大家会看得开心，他很期待公映日来临，也没有想过今次会否有过亿票房，称之前的电影大收时都有问过点解，觉得是很梦幻的事，超出他的认知，郑秀文则笑指自己的电影最多是3000万票房，自言起点低，想尝试亿元票房的滋味。对于古天乐《寻秦记》正在上映，另一贺岁片《金多宝》亦有许冠文演出，问他们会否互相支持？黄子华表示一定会去支持《金多宝》，郑秀文笑言有传讯息给古天乐，赞他宣传电影很用心，他除了是演员也是老板，要顾及的事更多，故叮嘱他要好好休息，不过对于古天乐凭《私家侦探》夺香港电影评论学会最佳男演员，郑秀文愕然地表示不知道，称新年会约他食饭聚会，她又很欣赏《金多宝》导演翁子光，赞他执导的《爸爸》很好看，直言有向他表示想一起合作，指大家都很为电影业出力，希望观众都入戏院支持。至于黄子华表示不会邀请许冠文饭聚，因为请他不会只有他一个，他是会全家出动，所以永远都只有他参加许冠文的饭局。

与定欣岩嘴形

另外，郑秀文早前在澳门举行演唱会时请来胡定欣做嘉宾，讲到胡定欣宣布离巢，并有意向音乐方面发展，问到她们可有机会合作？郑秀文说：「都可以，上次请她来同我合唱，大家都几钟意，我哋倾到计岩嘴形，祝福佢勇闯新天地。（她刚结婚，有无给她做人妻的意见？）呢个我无资格讲，但她离开得旧公司一定系有信心同好奇心，她想睇睇出面世界，唔需要将这件事睇得太重，人总有不同经历，无论留在旧公司或向外闯，都一定会遇到不同嘅事。」