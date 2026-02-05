颜卓灵《幸运阁》夺美电影节「最佳表演奖 」台湾男神萧子墨获好友AK惊喜撑场

由新晋导演黄婷婷执导的澳门电影《幸运阁》，由颜卓灵（Cherry）、张惠卿及台湾演员萧子墨主演。电影讲述女主角追寻电影梦的旅途中，重返澳门与嫲嫲（张惠卿饰）共同经历一段动人故事。颜卓灵凭此片荣获美国伍兹霍尔电影节「最佳表演奖」。此外，电影团队亦于「Little Venice Film Festival」获六项提名，包括最佳剧情片、最佳女主角、最佳女配角及最佳女导演等，成绩备受瞩目。

电影团队日前于尖沙咀戏院举行香港首映礼，导演黄婷婷率领颜卓灵、张惠卿，以及专程从台湾飞抵香港的萧子墨一同亮相。现场惊喜不断，MIRROR成员Anson Kong（江𤒹生）突然现身支持，让好友萧子墨大感意外。两人即场拉上颜卓灵一起摆出「心心」姿势，现场气氛热烈融洽。

粤语故事触动人心

久别重逢，众人话题不断，首先恭贺颜卓灵获奖，她笑言：「得知获奖时，正与家人在外用餐，收到婷婷导演消息后还未反应过来。因为当时与妈妈在一起，感觉与电影中的角色处境很相似。整个团队给我一种家的感觉，大家都为我高兴。」Cherry进一步感慨电影跨越地域的意义：「比起自己得奖，更开心的是看到粤语故事能够走向世界不同影展，触动不同人的心灵。即使不是人人都懂粤语，但这个平凡中带不平凡的故事，依然能让人释怀，感受电影的魅力。非常感谢婷婷导演和所有主创真挚地完成了这次演出。」

张惠卿首演电影：学到知识

84岁的素人演员张惠卿首度参与电影演出，被问到自我评价，她开怀笑道：「100分！最重要的是学到知识，明白自己的家园如此可爱、幸福。拍摄电影的收获非常丰富。」

萧子墨感谢AK教广东话

凭台湾电影《阳光女子合唱团》人气急升的萧子墨，为《幸运阁》在香港上映特意快闪来港宣传。他在片中饰演一个介乎真实与记忆之间的角色，表演极具挑战性。故事背景设定于1960年代，描绘福建人移居澳门的生活，因此大量使用闽南语，并穿插粤语情感互动。萧子墨在片中需频繁转换语言，他分享道：「每一种语言都有不同的情感速度和表达方式，不只是单纯念对白。」本身精通中文、闽南语、粤语，并懂英文及韩语的子墨，习惯用耳朵记住语感，让语言自然融入角色。他提到过去在韩国当练习生时，已适应多语环境，加上好友Anson Kong平日不时以粤语与他交流，让他逐渐掌握不同语言的节奏。回想起在澳门的拍摄时光，子墨表示：「这次拍摄是很特别的体验，也是第一次在澳门停留那么久。我非常喜欢澳门，拍摄之余，我很专注感受这座城市的文化，创造了独一无二的美好回忆，真的很开心。」

