「最佳司仪」林盛斌传拥10亿身家 豪宅超巨型厨房意外曝光 不如17岁女儿身材瞩目？

46岁的林盛斌（Bob）身兼主持、司仪、演员等工作，又是娱乐制作公司老板，瓣数多多吸金力强。近年林盛斌又为多位圈中女星揾对象，成为娱乐圈「金牌媒人」。林盛斌为家人有好生活，一家六口住在九龙塘的豪宅，其17岁大女林霏儿（Faye）近日分享下厨影片，曝光屋企巨型厨房环境。

林盛斌仔女拍片

林盛斌的大女林霏儿穿上吊带背心，大晒好身材拍片，妹妹及弟弟也有出镜。见到林霏儿与弟妹整美式松饼，厨房貌似以开放式设计，众人身后有杂物房，雪柜正常大细，但转身空间位十足，就算摆放三大箱水果盒都未有阻路。

不少网民错重点关注林盛斌的三个仔女，大赞感情好：「好羡慕你哋兄弟姊妹之间嘅情」、「大家姐劲好笑，叫佢地拎蛋」。又有人关注林霏儿两姊妹：「亭亭玉立就真系Faye呢啲」、「身材好美」、「妹妹正好多」等。

林盛斌被爆身家逾10亿

林盛斌曾被好友陈敏之爆有逾10亿身家，两年前搬离九龙塘四层独立屋，迁进同区更大的豪宅。林盛斌一家曾分享在家中打麻雀的照片，曝光豪宅内部设计，装修非常走欧洲风格，空间阔落，而且有采光极佳的落地窗，屋外还有露台种满树木。

