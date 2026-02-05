TVB「御用强奸犯」离巢6年暴瘦成「人干」 近况曝光惊变侧田网民忧心健康

49岁TVB前「御用强奸犯」李天翔已离巢6年，近年以自由身接工作，又不时更新小红书与网民互动，保持曝光。不过李天翔近日分享的影片，见到李天翔肤色偏黑，脸颊凹陷，身形比以往瘦削不少，而且看起来似人干，更撞样侧田，引起网民关注其健康状况。

李天翔似钱小豪状态

网民震惊李天翔瘦了不少：「他以前也挺帅的，就是都是演坏人多」、「瘦了很多，面色不太好，哥，注意身体最重要」、「食翻肥小小，咁瘦，显得好干啊」、「太瘦啦，操番fit d好睇d」、「未点开以为是侧田」、「怎有点像钱小豪的状态」等。

「电波少女」李思蓓前男友李天翔早于1995年报读TVB艺员训练班半年制第八期艺员进修班，同届同学有伍慧珊、卢庆辉、盖世宝、汤盈盈、姚莹莹、滕丽名及张洁莲等。李天翔入行初期，被调到儿童节目组，主持儿童节目《闪电传真机》、《至NET小人类》，因扮演专捉错字的「认字特警」，成为小朋友的偶像。

李天翔离巢曝光原因

不过李天翔2003年重回戏剧组后，虽然多演出机会，却因多次在剧集中演反派、强奸犯、变态杀手等，被网民封为「御用强奸犯」。李天翔曾提到演强奸戏「驾轻就熟」，而且对方多为一线花旦，但背负「强奸了全电视台女演员」的「罪名」，令李天翔感到非常尴尬，因而决心作出转变，最终在2019年离巢。

李天翔太太开IT公司

李天翔于2017年与拍拖6年圈外人谭宝怡结婚，二人到冲绳举行婚礼。曾有报道指李天翔的太太是富家女，又形容女尊男卑。李天翔对于富贵妻问题曾回应：「我跟太太是在朋友聚会认识，坦白讲我真的不知道她有多少钱？跟一个女孩拍拖，我当然知道她的工作，她当时是做珠宝的，但你不会问人家里有多少钱吧？」李天翔表示二人财政独立，太太有自己的IT公司，负责写程式。

