郑俊弘「天使儿子」飞机拍椅背惨被公审：坐你前面人都癫  何雁诗高EQ反击  结局神反转大快人心

郑俊弘（Fred）与何雁诗（Stephanie）自婚后诞下儿子郑赞廷（Asher），一直积极面对儿子确诊罕见的「天使综合症」。一家人近日温馨出游，何雁诗在社交媒体分享儿子在飞机上因感到新奇而兴奋拍打前方座椅的影片，却意外引来部分网民的批评。但何雁诗凭借其高EQ的亲自回应，不仅完美化解风波，更赢得大众的赞赏。

何雁诗儿子出游现兴奋举动

何雁诗早前与家人带同儿子外游，并在IG上分享旅途点滴。其中一段影片显示，郑赞廷在飞机上观看上方的安全示范影片时，因觉得引擎声有趣而心情大好，表现得相当兴奋，并伸手拍打前方的椅背。

何雁诗儿子被公审

这段充满童真的温馨画面，却被部分网民截图并加以批评，认为即使孩子健康出现问题，父母也有责任管教，避免滋扰其他乘客。网上留言蜂拥而至，斥责道：「坐你前面真系人都癫」、「好心就拣第一排啦」，直指他们一家缺乏公德心，没有考虑到其他乘客的感受。

何雁诗亲自揭露真相

面对网络上的连番指控，何雁诗冷静作回应，措词亦好有礼貌。她首先在一则批评「坐前面的人很可怜」的留言下回复：「辛苦我爸爸妈妈姐姐啦」，巧妙地揭示了前方乘客的真实身份。

何雁诗K.O.质疑者

原来被何雁诗儿子「滋扰」的并非陌生乘客，而是他的外公外婆及家人。何雁诗进一步解释，作为一个有特殊需求的家庭，他们在出行前早已做好了万全准备。她以英文霸气回应：「我们为他预订了父母和姐姐前面的座位。千万别低估特殊需求家庭的准备程度，我们总是可以先人一步！（never underestimate how special needs families come prepared, we are always one step ahead!）」

何雁诗展现高EQ

何雁诗的澄清直接粉碎了所有「滋扰他人」的指控。她的回应清晰、冷静且不失幽默，展现了极高的情商。许多网民在了解真相后，纷纷转为支持，大赞何雁诗的处理方式，并认为大众在不了解全部事实前，不应轻易对特殊儿童及其家庭作出批判。

