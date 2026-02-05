Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李家鼎亲认患病曝光最新状态  影响食欲暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大寿望平静度过

影视圈
更新时间：15:58 2026-02-05 HKT
发布时间：15:58 2026-02-05 HKT

现年79岁的「鼎爷」李家鼎，近年凭借《阿爷厨房》再度人气急升，广告代言接不停。然而，这位资深艺人的健康状况备受关注。去年9月，他因操劳过度暴瘦20磅，后证实患上胃炎。近日李家鼎再次公开露面，身形依然十分清减，面部表情并不多，他亲口证实自己患上新症，并透露了病因及身体的详细状况。

李家鼎亲认患病状态一般

李家鼎近日现身康怡一间超市，为其新春贺年菜活动站台并亲自下厨，吸引近百市民围观。身穿啡色厨师服的李家鼎身形依然单薄，较以往瘦削不少，神情略显平静。活动上，他坦言自己瘦了，是因为患上「慢性肠胃炎」，此病会影响食欲。他解释致病元凶源于艺人长期的不良生活习惯，并指做艺人时常食无定时，睡眠六不足，日积月累下「其实中咗招都唔知」。虽然他形容自己「易饿又易饱」，但庆幸大便无异样，身体亦无特别痛楚，目前需定时服药及严格戒口，控制食量并避免酸辣等重口味食物。

相关阅读：78岁李家鼎惨受病痛折磨大叫顶唔顺 一部位「大量流失」痛到企唔到 近期暴瘦廿磅须输血

李家鼎因一问题「痛到企唔到」

除了肠胃问题，鼎爷的关节亦饱受折磨。他去年曾透露，因肌肉大量流失，导致膝盖关节的支撑力不足，出现「骨磨骨」的剧痛情况，骨头更会发出「咯咯声」，严重时甚至「痛到企唔到」，令他大感辛苦。

李家鼎不搞八十大寿

即将「登八」（踏入80岁）的李家鼎，对于会否举办大寿庆祝的问题，他表示「想低调渡过」。这种宁愿平静度过的态度，或许也反映出在多种病痛困扰下，鼎爷现时的健康状况并非处于最佳状态，更希望静心休养。

相关阅读：78岁李家鼎罕现身暴瘦XX磅  不幸患一病需接受输血每日食药  脚部疼痛苦不堪言 

邬友正曾严重脚伤：

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
3小时前
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
6小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
9小时前
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
生活百科
6小时前
刘德华老婆朱丽倩近照激罕流出  眉清目秀气质惊人  被爆当天王嫂细节：做得好辛苦
刘德华老婆朱丽倩近照激罕流出  眉清目秀气质惊人  被爆当天王嫂细节：做得好辛苦
影视圈
3小时前
直升机出动搜救。杨伟亨摄
00:40
屯门青山男子跌落山 一度抓紧树枝 直升机救起送院
突发
4小时前
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
饮食
5小时前
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
影视圈
8小时前
谢宁曲奇店再开分店获「老公」撑场 苗侨伟赞Bosco拎视帝实至名归：本色演出把口衰过我 黄日华脚痕靠睇波止痒
11:24
谢宁曲奇店再开分店获「老公」撑场 苗侨伟赞Bosco拎视帝实至名归：本色演出把口衰过我 黄日华脚痕靠睇波止痒
影视圈
2026-02-04 14:45 HKT