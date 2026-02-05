Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

许绍雄逝世100日 爱女许惠菁发文悼念：还是万般不舍

影视圈
更新时间：13:45 2026-02-05 HKT
发布时间：13:45 2026-02-05 HKT

许绍雄（Benz雄）去年10月不敌癌魔离世，享年76岁。许绍雄的女儿许惠菁（Charmaine）多次发文悼念表达不舍之情，正努力走出丧父之痛的她，不断自勉重新振作。今日（5日）是许绍雄离世100日，许惠菁就在社交网发文悼念。

遗孀消瘦现笑容

许惠菁在社交网贴出一张父女照，相中见许绍雄抱住仅得几岁的许惠菁，并露出灿烂的笑容，父爱泛滥，许惠菁tag了父亲的社交帐号，并写下对他的思念：「100日了…还是万般不舍，愿你一切安好。」不少圈中人包括黎芷珊、陈自瑶、陈敏之、洪永城、袁伟豪等都留言慰问，并送上鼓励。而另一边厢，黎芷珊亦在IG限时动态分享与许惠菁及许绍雄遗孀龙嬿而去深圳散心的照片，见龙嬿明显消瘦了不少，并露出久违的笑容，似乎在努力走出丧夫之痛。

许惠菁日前在YouTube频道《爆厂 MAD WORKERS》中，开腔剖白丧父后的心路历程，她坦言这段日子情绪如坐「过山车」，并表示：「我没有想过2025年尾会要去面对这么多事情，有时候会逼著你在很短的时间里面去成长。其实是很不舒服。 我想可能有些位，你要逼著要当无事发生，那一下是最难的。」

