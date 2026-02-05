35岁「翻版陈法拉」恐怖毁容照曝光  面骨折断牙骹移位下巴裂开  伤势骇人疑遭家暴？

现年35岁、有「翻版陈法拉」之称的本地女Rapper兼KOL谭淇淇（Kiki），日前不幸遭遇严重意外，导致面部多处重创。她于社交平台公开多张受伤后的照片，其左眼严重瘀黑、下巴包扎著染血纱布，伤势触目惊心，令无数粉丝和网民为她担忧，恐怕有毁容之虞。

谭淇淇恐怖伤势曝光

从谭淇淇上载的照片可见，她的伤势极为骇人。其中一张近镜自拍显示，她左眼眉骨位置有明显缝针痕迹，眼周大片瘀青发黑，而下巴至嘴唇下方亦有多块纱布覆盖，状甚恐怖。她透露，自己是在落楼梯时不慎失足跌倒，之后更发现眼角瘀伤、牙齿崩裂及牙骹移位。

相关阅读：【头条独家】网上晒「胸器」惹变态留言 谭淇淇见过吴亦凡未获「选妃」

谭淇淇被怀疑遭家暴

由于面容伤势太过吓人，谭淇淇走在街上时，更引来路人误会。她分享道：「有个婆婆行埋嚟关心我系咪俾人家暴，我话系自己跣亲，佢话俾人打𠮶啲都系话跣亲。」这段插曲足证其伤势在旁人眼中是何等严重。

谭淇淇竟为比赛押后手术

谭淇淇随后到医院作详细检查，X光报告显示伤情远比预期严重，证实「左边面骨折，下巴裂开咗」，必须留院接受手术。她坦言在得知消息后一度崩溃大哭。然而，为了参加早已安排好的韩国济州岛Poker比赛，她竟成功说服医生，让她延后手术，坚持负伤出赛。她表示：「求咗好耐医生佢终于俾我今晚飞济州岛继续比赛」，并勉励自己要加油，但同时也为返港后可能「成个月都讲唔到嘢」的漫长康复期而忧心。

谭淇淇：受伤也要美美的

尽管身心受创，谭淇淇仍展现出坚强乐观的一面，在前往韩国的途中及比赛期间，仍不忘打扮，并留言「受伤也要美美的！」，决心以最佳状态完成赛事。

相关阅读：前《爱回家》女星遭150度高温电发棒击中面部 额头现烧焦痕迹恐留疤 曝光脱皮伤口照