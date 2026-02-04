Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Michael Jackson传记电影公开正式预告片 侄仔Jaafar Jackson神还原MJ造型

更新时间：23:15 2026-02-04 HKT
发布时间：23:15 2026-02-04 HKT

流行乐天王米高积逊（Michael Jackson）传记电影《Michael》日前公开正式预告片，不但饰演主角的MJ侄仔Jaafar Jackson造型和表现被赞爆，其余角色亦被劲赞造型维肖维妙。

讲述MJ传奇故事

从预告片中可见，影片会详述MJ由童年时与哥哥们合组The Jackson 5，继而力求单飞发展，并逐渐走上事业顶峰的传奇故事。此外，更会着墨于MJ童年惨遭严父Joe Jackson虐待及操控，以及他如何成功反抗Joe，离开The Jackson 5，作个人发展。

《壮志凌云2》Miles Teller演著名娱乐界律师

Jaafar在片中还原MJ由少年到成名的多个造型，其中重演《Billie Jean》和《Thriller》MV等经典亦获歌迷盛赞，更指他连声线都似足MJ，实在太神奇！金像提名男星Colman Domingo扮演Joe亦甚神似；此外，还有Nia Long扮演MJ母亲 Katherine Jackson，Miles Teller扮演著名娱乐界律师John Branca。


 

