前《爱回家》男台柱离巢低调转行 马来西亚罕现身做暴力行为？明显发福网民嗌「认不到」

现年47岁、因在TVB处境剧《爱．回家之开心速递》中饰演「细龙生」而深入民心的郑世豪，去年毅然决定离开效力多年的电视台，转行成为一名「企业培训师」，由幕前演员摇身一变成为育人子弟的老师，其动向一直备受关注。

郑世豪形象大变认不到？

近日，有马来西亚的网民在当地巧遇郑世豪，并将合照分享至社交媒体，相中可见他与昔日萤幕形象判若两人。他留了一头及肩长发，面颊亦明显比之前明显圆润饱满，整个人发福不少。全新的形象旋即引起网民热议，不少人惊讶其转变之大，直呼「认不出来」，更有留言指他长发的造型略带「油腻之感」。

郑世豪作出暴力行为？

之后有网民于帖子大爆料，怕他会做出暴力行为，难道得悉了郑世豪的性格秘？这位网民留言问道：「他有没有踢垃圾桶？」，原来是由于「细龙生」在剧中脾气火爆、一有不顺心的事便会踢垃圾桶泄愤的形象太过经典，故此才有此一问，而这个幽默的提问，正正呼应了他在剧中的招牌动作，足见其角色塑造得非常成功。

郑世豪被网民爆真实性格

不过，剧中形象归剧中形象，现实中的郑世豪似乎与「细龙生」的火爆性格截然相反。该名巧遇他的网民就大赞郑世豪为人友善，并透露：「他人很友善呢。我过去拍照他还帮我拿手机。」可见他私下非常亲切和乐于助人。

郑世豪转当老师

事实上，郑世豪已成功转型，早前他曾在社交平台分享，自去年起已为超过三千人提供培训，并上载了多张自己站在讲台上，手持麦克风向大批学员授课的照片。相中的他时而面带笑容，时而手舞足蹈，看起来非常享受和投入导师的新角色，在人生的新跑道上找到了成功的方向。

