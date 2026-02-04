李佳芯自制催婚抗体 黎诺懿调高利是预算 孖住买花贺年亲民派福利

由黎诺懿、李佳芯（Ali）主演的马来西亚黑帮权谋剧《义和》，自开播以来口碑甚佳，更在马来西亚掀起热话。为迎接马年，祈求新一年更多「芯懿CP」合作，两人相约落区买花催运，期间吸引大批巿民围观合照，诺懿与Ali十分亲民，来者不拒，实行大派福利。

李佳芯例必食年糕

每年新春，黎诺懿与Ali都不约而同在家摆放兰花，为屋企增添喜庆感，黎诺懿表示：「以前新年，屋企有好多习俗，例如初一唔畀洗头、扫地，但随时代转变，妈咪都唔再理，反而我自己有个习惯，就系买花，因为花有种喜庆感，我多数会买兰花，会喜欢唔系单一颜色，白𥚃透红就最靓。」至于向来重视过年的Ali，屋企亦有不少传统习俗，她说：「大年初一一定去老人家屋企拜年，之前一晚细个总会去行花市，可以乘机出夜街，行到凌晨再买年花返屋企，我仲会争住买全盒嘅糖果，因为可以买自己钟意食嘅，糕点就必食年糕，因为好意头，各方面都年年高嘛。」

黎诺懿留港度岁

被问和亲友拜年时可会担心被催婚？Ali闻言即大笑：「近10年都唔怕亲戚问嘢，因为已经有抗体，反而最怕亲戚唔问，因为有部分亲戚可能一年先见一两次，所以我宁愿每次见面都更新近况，唔怕佢哋问！」黎诺懿就表示本身亲戚不多，不会有尴尬问题出现，过往新年都会带仔仔旅行，不过今年他选择留港度岁：「利是方面会加码，希望派畀工作人员、一齐工作嘅同事，大家可以一齐开心。」提到《义和》在马来西亚反应理想，赢得口碑收视，他们都觉得非常鼓舞，期望可以开拍《义和》续集，而Ali更希望新一年透过不同形式，包括电视剧、电影、YouTube Channel等作多方面尝试。