胡定欣离巢丨盘点「未离巢视后」惊爆只余4人 2人屡传约满去向成谜 78岁汪明荃成中流砥柱

TVB近年有大批艺人陆续离巢，去年10月才成为人妻，嫁外科医生男友陈健华（Akin）的44岁TVB视后胡定欣，今日（4日）亦宣布离开效力逾20年的TVB。仍留低的视后可谓屈指可数，当中更有两位屡传即将满约，去向成谜。

汪明荃近年鲜有拍剧

78岁的「TVB的镇台之宝」汪明荃，从70年代开始，已是TVB首席女演员兼当家花旦。但汪明荃入行多年，直到2001年才凭《婚前昏后》饰演林皓雪一角，获得「最佳女主角」改名前的「本年度我最喜爱的女主角」奖项。四年后汪明荃又凭《我的野蛮奶奶》，夺得「最佳女主角」，成为首位「两届视后」。汪明荃于2012年获得《万千星辉颁奖典礼2012》最高殊荣「万千光辉演艺人大奖」，不过汪明荃近年已鲜有再拍剧。

蔡思贝转攻电影市场

34岁的蔡思贝参加2013年港姐夺得亚军，入行后备受力捧，两年时间已在《冲线》担任女主角。蔡思贝于2020年以29岁之龄，凭《踩过界II》饰演「赵正妹（癫姐）」一角获得「最佳女主角」，成为首位「90后」视后，兼第二位年轻视后。但蔡思贝已有两年没接拍新剧，去年更传出将约满TVB，未有正面回应，只表示有拍摄电影：「我都系唔会放弃的，我希望不久将来好快再喺电影世界再碰上！」

林夏薇忙拍摄新剧

38岁的林夏薇正在拍摄新剧《玫瑰战争》，曾在2011年加入TVB七年，一度离巢改以部头合约形式合作。林夏薇在《万千星辉颁奖典礼2021》上，凭《七公主》饰演「顾语嫣」一角，传因以背部全裸瞓身演出，力压当年大热凭《星空下的仁医》争视后钟嘉欣，以黑马姿态首夺「最佳女主角」。

龚嘉欣搞副业吸金

近年搞生意吸金的龚嘉欣，早在19岁时演出2008年青春偶像剧《盛装舞步爱作战》，之后签约TVB成为「亲生女」。多年来龚嘉欣密密接剧，演技备受观众认可，早在2015年已凭《幕后玩家》饰演「程思汝」一角，获得「最佳女配角」，只是龚嘉欣等足9年，才在《万千星辉颁奖典礼2024》凭《企业强人》获得「最佳女主角」。去年龚嘉欣出席活动时，因现场没有见到TVB采访团队，传出离巢风波，龚嘉欣表明还未完约。

