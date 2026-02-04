Yanny陈颖欣婚后首晒老公视觉 预祝情人节互送钻石手鈪高调放闪

现年36岁的前Super Girls成员陈颖欣（Yanny）上月与拍拖9年的著名音乐监制陈考威（Gareth）在澳洲拉埋天窗，两人在位于墨尔本郊区的Stones of the Yarra Valley酒庄举行童话式婚礼，获不少圈中好友都远赴见证，场面浪漫。正式升呢做人妻的Yanny，昨日在社交网高调放闪，晒出婚后首份情人节礼物。

Yanny获网民表示甜到漏

Yanny在社交网大晒恩爱，她贴出老公和老婆视觉的照片，见二人急不及待提早庆祝情人节，撑住枱脚大叹牛扒兼香槟，更有一张Yanny 大头影住眼球只有老公的照片，十分甜蜜；二人亦大晒婚后收到的首份情人节礼物，是一对情侣钻石手鈪，相当闪耀，Yanny写道：「情人节提前送上祝福，我们很早就选好了礼物，都知道我们会非常喜欢。」前队友蔡明思即留言tag自己老公：「买畀我！！」而网民都纷纷留言表示这对新婚夫妇认真甜到漏。