大S徐熙媛离世一周年死前关键5日全曝光 误信偏方纾缓成催命符 返台途中心脏骤停抢救14小时撒手人寰

台湾女星徐熙媛（大S）离世一周年，其韩籍老公具俊晔在死忌（2日）当天，为爱妻举办纪念雕像揭幕仪式，大批圈中好友出席致哀。日前韩国KBS2节目《名人生老病死的秘密》（셀럽병사의 비밀）播出预告，曝光具俊晔与大S的特辑，昨晚（3日）节目播出时，更公开大S离世前的细节。

大S离世前最后足迹

《名人生老病死的秘密》昨晚播出到台湾采访具俊晔与大S的特辑，除见到具俊晔每日风雨不改到金宝山大S墓前陪伴爱妻的片段，更公开大S离世前最后足迹，以邀请专家分析其死因。节目组重组大S在短短5天内，由出现感冒症状，到最终因急性肺炎离世的过程。

节目中，提到大S误以为浸温泉能纾缓病情，却因有心脏二尖瓣脱垂的影响，浸温泉导致血管压力升高，加上又服用退烧药，体温下降却误以为病情好转，事实却是免疫系统对病毒投降的讯号，病情急速恶化。

主持人张度练在节目中提到，大S与具俊晔重逢后，身体情况已很虚弱：「那时接近食不下，也没有甚么力气活动」。医生进一步解释，大S在怀第二胎期间，曾出现癫痫发作，与「妊娠中毒症」有联，由于有「妊娠中毒症」问题，加上大S有心脏方面的基础疾病，因而导致心脏负荷严重超载。

大S坚持返台出错过救治

直到2月2日大S离世当日，曾因病情恶化再度求医，医生建议立即转到大型医院治疗，但大S因恐惧住院，坚持立即返回台湾，而家人最后按照其意愿，紧急订机票返台，没料到大S在前往机场途中心脏骤停，最终送院抢救14小时仍未能救回。

韩国耳鼻喉科专家李乐俊指出，大S属于高风险群，肺炎进展的可能性以及并发症恶化的风险都很高，对于慢性病患者来说，退烧后温度恢复正常可能是危险警号，发烧是身体在对抗病毒的证据，体温下降并不等于病情好转。

具俊晔姜元来重聚伤感

此外，具俊晔的「酷龙」队友姜元来日前特别从韩国飞到台湾追悼大S，姜元来昨日（3日）深夜发文，透露与队友兼好兄弟具俊晔重聚的催泪场面，更心痛表示：「好不容易见到的俊晔，瘦到连26年前大S送他的衣服都还穿得下。」

姜元来透露是次偕同韩星洪禄基一起到台湾，事前并未告知具俊晔，二人直接到金宝山出席追思仪式见好友。姜元来指去年夏天曾赴台见具俊晔，但洪禄基就久未见好友，二人一见面就抱头痛哭。

具俊晔听歌爆喊忆亡妻

具俊晔在休息室内不断播着韩国女歌手金娜英的歌曲《比起春天气息更喜欢你》，并且边听边哭，又在纸上一直在写东西。及后工作人员叫具俊晔出外，姜元来帮忙收拾，才发现原来具俊晔在纸上写满密密麻麻都是「徐熙媛」及「熙媛呀」。

而大S的纪念雕像《熙媛的永恒轨道》，具俊晔除亲自担任制作人，亦邀请台湾艺术家好友李承道担任总监。李承道在社交平台发文，分享雕像制作细节。当中提到雕像右手手背上刻有一朵小花，以及环绕手腕的3条线圈。原来是大S与具俊晔在婚后每一个周年都会在手上各刺上一个线圈，为了牵手时能让线条彼此相扣，线圈分别落在他的左手和她的右手，李承道透露：「如今，Koo（具俊晔）已经在自己的手腕上，为他们刺下了第4条线。」