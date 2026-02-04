谢宁曲奇店再开分店获「老公」撑场 苗侨伟赞Bosco拎视帝实至名归：本色演出把口衰过我 黄日华脚痕靠睇波止痒

由前港姐冠军谢宁主理的曲奇店在尖沙咀闹市开设新店，请来老友苗侨伟（三哥）及黄日华（华哥）担任开幕嘉宾，吸引街坊及游客围观，更有警察拉起橙带疏导人流。谢宁与三哥及华哥齐齐受访，谢宁指这次是品牌第16间分店，先后在铜锣湾及尖沙咀旺区「插旗」，她指最近是逆境，但她对香港充满信心，若有落脚点会有信心继续开舖，推广香港手信文化，也得到很多港人和旅客支持。三哥和华哥见证谢宁从九龙城起家，充满香港人精神，谈到生意风生水起，问2人可考虑入股？他们笑言排队都轮不到他们，谢宁笑言想招揽2人。

3人属同一队跑步团

华哥自认是顾客、三哥更自封「食客」只食不用付钱，谢宁感谢他们撑场，是超过40年友情，笑指三哥首剧起合作，是她第一位剧中男友，华哥更是她首位剧中老公。谈到三哥与华哥最近一齐出动，他们表示当然要一起撑，因卢海鹏是前辈、谢宁则是后辈，开心她能将生意发扬光大，问到2人识食，是否识整饼？华哥笑言不是「阿茂」不整饼，身边有朋友识整饼，自己便不用整。3人更透露是同一队跑步团，因此经常见好似家人一样，三哥说：「每星期跑3、4日，系发哥（周润发）嘅分部，发哥𠵱家有好多队！（有交学费？）位位两万！咁发哥唔使再拍戏啦，他只食茶餐厅、赚埋赚埋好易养！」

望《寻秦记》有更好票房

至于《寻秦记》票房大卖，三哥表示是意料之内，亦想有意料之外更好的票房，相信加长版正制作中，「不过唔会加我戏啦，大家已经话成日见到我、闪卡又系我，搞到我都唔好意思！」又指很多人拿闪卡要他签名，但自己一张都没有。至于是否已与黄宗泽庆祝拎视帝？他笑指对方叻仔，没奖都会「造马」给他一个奖，又指他实至名归、是本色演出，「他本人一定唔认，身边人就会知道，把口衰过我！」

谢宁赞助三哥三嫂开骚

至于华哥早前率领明星足球队踢到云南，问新年会到哪个城市比赛？他指春运期间交通繁忙，新年后再去踢波，笑言若脚痕便睇波止痒，至于会否登台？他笑指不想、退休了，谢宁笑言不知道他会唱歌，三哥则指点都会唱几首傍身，至于卢海鹏演唱会令观众怀念「三嫂」戚美珍歌声，他表示以前大家看EYT便会听到，现在年纪大少唱，谢宁称可赞助三哥三嫂开骚，三哥闻言：「咁你会倾家荡产！」又指今年会留港过年，暂不回加拿大。