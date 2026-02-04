两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区

44岁TVB视后胡定欣去年10月无预警宣布与外科医生男友陈健华（Akin）结婚，二人在新西兰皇后镇举行浪漫婚礼，正式成为幸福人妻。胡定欣婚后未有停下工作步伐，反而将重心转移到音乐事业上，今日立春（4日）无预警宣布离开效力逾20年的TVB。

胡定欣演艺生涯平步青云

胡定欣1999年参加TVB举办的《全球华人新秀歌唱大赛》晋身四强，两年后再参加TVB第三届CoverGirl选举并获得全场总冠军，及后入读第18期艺员训练班，其间获监制潘嘉德钦点为《冲上云霄》饰演马德钟的妹妹「凌卓芝」一角，2004年毕业后凭《大唐双龙传》饰演妖女「婠婠」而崭露头角，演艺生涯平步青云，不过，胡定欣在2019年拍毕《包青天再起风云》忽然宣布暂停拍剧，惹来外界揣测离巢，翌年11月，胡定欣宣布签约邵氏兄弟成为旗下艺人，与TVB转为部头合约形式合作。

胡定欣决定离开舒适区去看外面世界

胡定欣今日立春在IG宣布是新一年的开始：「2026，一个新开始，一个好开始，带著勇气继续在工作上去闯吧!!!新一年，决定离开舒适区，自己去看看外面的世界，期待有更多新尝试、新创作、新火花。感谢过去这几年，TVB及邵氏的经理人同事在工作上的支持和照顾，即使合作方式不一样，但支持还是依旧，谢谢乐小姐！谢谢Kenneth!~祝大家身体健康，平安幸福！

人人有工开，市道经济早日转好！百业兴旺！」

