张栢芝变「装修工人」 两母子澳洲买家品温馨互动全直击 大仔Lucas阳光帅气look引热议

谢霆锋和前妻张栢芝的两名儿子长子谢振轩（Lucas）及次子谢振南（Quintus）从小到大都是外界焦点，虽然两子尽得父母的真传，由内到外都条件十足，随时可以原地出道，不过二人一直以来非常重视两名儿子的成长和教育，所以两兄弟目前学业为重。

张柏芝Lucas母子间温馨举动成焦点

早前曾有指Lucas被澳洲两大学院雪梨大学（University of Sydney）与及澳大利亚音乐学院（ Australian Institute of Music）取录，为继承爸爸音乐事业的衣钵做准备，日前张栢芝与三名儿子到澳洲，一家人齐齐陪Lucas开学。其后有网民在澳洲一间家私连锁店巧遇张栢芝和Lucas，母子间的温馨举动，再度成为焦点。

张栢芝为Lucas到澳洲升学打点

近年北上发展的张栢芝工作接过不停，但她对三个仔一直照顾有加，今次Lucas到澳洲升学，张柏芝当然要为儿子打点，出发当日，有网民在机会发现张栢芝此行相当大阵仗，至少拎了六个喼、一个发泡胶箱、两个背囊、一个手提行李箱，张栢芝更逐件拎行李摆上输送带，确保无误。日前有网民在一间家私连锁店巧遇张栢芝和Lucas，当时两母子采购家用品，全程有商有量，默契大足，Lucas比妈妈还要高出一个头，举手投足流露出一股酷劲，与年轻时的谢霆锋如出一辙。张栢芝其后亦有在IG限时动态发文，笑称自己变成装修工人。

Lucas启动属于自己的音乐旅程

曾有指Lucas决定到澳洲入读澳大利亚音乐学院（Australian Institute of Music, AIM）悉尼校区，主修音乐专业，正式启动属于自己的音乐旅程，随时有望毕业返港后，以「星三代」身份加入娱乐圈。AIM是澳洲最具声誉的音乐学府之一，曾培养不少杰出人才，包括著名小提琴家James Cuddeford及歌手Gabby Dever等，能够取得入学资格足证Lucas的实力。张栢芝和Lucas两母子采购家用品的相片流出后，有人说：「我们lucas又高又帅了，以后澳洲是偶遇圣地了，我也想去。」、「阳光帅气，看起来很健康的那种。」、「好帅，看起来性格还挺好」、「她儿子真的和留学中介一直传的那样，在悉尼读书了吗？」、「哎呀帅呀，要是出道我就粉了！」、「超高颜值母子」、「老大是那种男友力爆棚的感觉，老二是那种甜甜的感觉。」、「她儿子很型男，以后肯定很有男人味。」

