90年代TVB小生肥肿难分 成单亲爸爸北上发展多年 一细节证仍获大批内地粉丝不离不弃

58岁的魏骏杰曾是TVB力捧小生，拍过《陀枪师姐》、《金装四大才子》，大只有型的他，当年俘虏不少女粉丝，可惜因他跟滕丽名的9年情，牵涉到第三者而分手，形象一落千丈。其后魏骏杰返回内地发展并跟张利华结婚，但二人于2020年离婚，自此魏骏杰对感情生活也是可有可无，专心工作，魏骏杰长驻内地后，身材暴胀，曾一度重达262磅，多次减肥失败的他，近日在内地开工的视频曝光，让人意想不到是虽然他已经肥到「无颈」，仍然有大批内地粉丝支持，让人百思不得其解。

魏骏杰屡减肥失败曾重达262磅

近年魏骏杰每次现身，网民不是谈论他的演技，而是聚焦于他的身材，年青时有型有款的他，现在已经变得肥肿难分，而近日在小红书流传的视频，一身西装的他，却差点将上衣撑爆，脸颊圆润，双下巴显著，与当年英气逼人的「程峰」判若两人。岁月无情，中年发福本是常事，但魏骏杰的问题在于，他曾多次公开表示要减肥，却始终未见成效，成功减肥人士的反面教材。

魏骏杰离婚后长驻内地俘虏大批粉丝

魏骏杰除了身材管理失败外，当年他因为第三者跟滕丽名分手，孭上「渣男」之名，近年他跟张利华离婚，独自抚养女儿，想不到回到内地发展的他，却是柳暗花明，凭住昔日在TVB积落的老本，虽然现时身材夸张肥胖，仍然有大批内地粉丝支持，在他拍剧时守候，并向他送上鲜花，魏骏杰显得相当高兴，只能说句中港两地的追星标准，大相迳庭。

