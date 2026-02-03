五月天提早应约 3月启德主场馆开4场演唱会

五月天去年带着 [#5525 回到那一天] 25周年巡唱，第一次于香港地标启德主场馆，举行四场「香港站 · 展新启航版」演唱会，跟十多万的粉丝履行了「五月之约」。

密切关注官方售票资讯

踏入2026年，五月天与香港歌迷再度相聚，且比原定的五月更早，主办方宣布，五月天第二度「超前相聚」，于三月份重临香港，延续「#5525回到那一天」主题，重温去年的精彩难忘时刻，诉说25年来高低起伏。

《MAYDAY #5525 LIVE TOUR IN HONG KONG 五月天 [#5525 回到那一天] 25周年巡回演唱会》于2026年3月24、25日及3月27、28日，空降启德主场馆。优先订票将随时上架，每张票价分别为：港币HK$1855 / HK$1555 / HK$1355/ HK$1155 / HK$955 / HK$755/ HK$555。公开发售日期将稍后公布，五迷们密切关注官方详细售票资讯。

2026 五月天 [回到那一天] 25周年巡回演唱会 香港站．春暖花开版

演出日期︰2026年3月24、25日及3月27、28日

地点︰启德主场馆

演出时间︰晚上7时

票价︰港币HK$1855 / HK$1555 / HK$1355/ HK$1155 / HK$955 / HK$ 755/ HK$ 555