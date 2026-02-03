大S雕像揭幕两子女无影 被捕获跟汪小菲游广州 翘手行街感情极好

台湾女星徐熙媛（大S）昨天（2日）离世1周年，其纪念雕像揭幕仪式于金宝山举行，该雕像由大S丈夫具俊晔参与设计，除了S妈、具俊晔、小S 和老公许雅钧现身外，不少大S生前好友也有到场致意，场面感人；不过，仪式上却全程未见前夫汪小菲及大S一对仔女玥儿和箖箖，引起外界讨论，而同日就有网民目击汪小菲带著仔女，还有现任妻子Mandy（马筱梅）游广州。

Mandy曾透露到北京放寒假

大S离世后，一对仔女由前夫汪小菲及其现任妻Mandy照顾，去年3月大S下葬时一对仔女缺席，而昨日雕像揭幕仪式，亦未见一对仔女的踪影，另外界揣测S家与汪小菲一家的关系。早前，Mandy开直播时曾透露孩子们到了北京放寒假，而这段期间由汪小菲照顾仔女，自己妈妈也跟著到北京帮忙顾孩子们。

玥儿甚有大S影子

昨日，有网民在广州捕获汪小菲带著一对仔女、Mandy 和外母游广州，见12岁玥儿留著一头乌黑亮丽的长直发，身穿白色卫衣和牛仔裤，身高更已超过爸爸的肩膀，甚有大S的影子，汪小菲更一度翘住玥儿的手臂行，父女感情极好。而10岁弟弟箖箖则穿著羽绒背心，并跟著在家姐和爸爸，至于腹大便便的马筱梅，以一身米白色装束示人，挺着巨肚，一家五口同游广州。