许绍雄女儿继承亡父「资产」承担家庭重任 短时间内极速成长：追赶爸爸敬业精神

资深演员「Benz雄」许绍雄去年10月因癌离世，消息震惊娱乐圈。女儿许惠菁曾表示曾表示：「虽然仍然好难接受呢份突然其来嘅伤痛，但我哋会努力重新站起来。」许惠菁近日在YouTube频道《爆厂 MAD WORKERS》中，开剖白丧父后的心路历程，她坦言这段日子情绪如坐「过山车」，但爸爸留下的敬业精神和身边人的温暖支持，成为她重新出发的最大力量。

许惠菁忆述与爸爸深厚感情为他感到骄傲

在影片中，许惠菁与好友何雁诗作深度对谈，分享面对变幻的2025年所修习得到的课题，当谈及已故的爸爸，她的思念之情溢于言表。许惠菁在制作团队口中得知，爸爸是「最容易度的期」，他守时、专业，从不轻易改动档期，这份敬业乐业的精神让她深感自豪：「他的精神是我想掌握的，是留下来的无形资产。」她还她表示爸爸在别人口中的正面评价「令我感到骄傲」。

相关阅读：许绍雄女儿终走出阴霾 伤感过后为亡父好好活下去 佘诗曼守承诺照顾契妈一家

许惠菁表示2025年是很模糊的一年

许惠菁表示2025年是很模糊的一年。好像很多事发生，但去到年尾，很多事情很难处理，很多事情突然要处理：「大家都知道发生了一些事，所以其实很多计划都打乱了。 虽然接近三十岁才需要处理这些人生的重大课题，比起许多人已算幸运，但失去至亲的痛楚依然难以言喻。」许惠菁称爸爸的离去逼使她在短时间内成长，从一个备受呵护的「小妹妹」，到现在需要承担起部分家庭角色，庆幸家人之间都很独立，让她没有太多额外负担，但心理上的支援和爸爸后事的处理，仍是她需要面对的课题：「一时我可以正常，我们刚才煮的食物，可以放在一边，都算正常，但一时说起他都可以说到，不会好像想哭想哭。但一时就会想崩溃。很多都是像过山车一样的情绪，每天都会发生。」

许惠菁短时间被逼成长感觉不舒服

许惠菁说：「我没有想过2025年尾会要去面对这么多事情，有时候会逼著你在很短的时间里面去成长。其实是很不舒服。 我想可能有些位，你要逼著要当无事发生，那一下是最难的。好像我家姐访问说她都不会带著情绪去做事，我们要保持专业，所以，其实我一直没有停止工作。由那件事到现在，我都是有工作，只不过大家都好体谅我，爸爸会希望我做好自己，做自己喜欢的事情。」不少网民留言支持许惠菁，有人说：「开心见到你重现笑容！十几年前我都经历过失去至亲！伤心系一定，但怎伤心都不能改变事实，好好生活是 多谢你爸爸留下的短片,给我们很好的智慧！加油！。」、「看完这段对谈其实心里很安静。 不是因为事情变得轻松，而是你很真诚地把『不容易』说出来了。 一边继续生活、一边容许自己慢慢消化，那种力量其实很难得。 希望你记得，你已经做得很好了，也值得被温柔对待。 谢谢你愿意分享这些。 加油!」、「唔该唔好成日叫人放下，她要记未记，想忘记未忘记，用耳仔多聆听，唔需要畀咁多的意见 ，对方只系想分享唔开心或开心嘅事。」」她忆述，在父亲丧礼前，即使心情沉重，她依然答应为一个慈善活动的孩童们准备食物，因为她知道，爸爸会希望她继续前行。

相关阅读：许绍雄女儿强忍哀伤憔悴照流出 办妥亡父后事首露面 面对丧父及「背叛」受双重打击