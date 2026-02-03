周杰伦陈奕迅澳洲对战切磋球技 王俊凯加入聊音乐网民盼合体开骚



周杰伦与陈奕迅（Eason）两位港台天王同样热爱网球，日前，二人被捕获现身澳洲墨尔本公园，一同观看阿尔卡拉斯（Carlos Alcaraz）对决兹维列夫（Alexander Zverev）的顶尖对决，成为该球赛另一亮点。昨日，Eason 就在社交网再分享与周杰伦的同框合照，原来二人对战切磋球技。

Eason感谢周杰伦安排

周杰伦与Eason继在墨尔本公园并肩而坐观看网球比赛后，两大港台天王再次合体，Eason在社交网大晒出与周杰伦合照，相中见二人均以运动服打扮，并齐齐摆出同一姿势，笑容灿烂，Eason 写道：「澳洲第一打！！今次天朗气清嘅墨尔本加埋呢个环境优雅嘅俱乐部，配埋呢位咁特别嘅拍档，令呢次旅程更加独特！多谢周生嘅邀请及安排，希望下次快啲嚟啦~续说：想试响草地打。」而周杰伦亦有转发Eason 的合照，并引用Eason 《淘汰》的歌词搞笑写道：「只能说我输了 也许是你怕了」，可见二人的「第一打」相当愉快。

周杰伦帮忙牵线三人聚会

另外，周杰伦亦在社交网分享了一张合照，相中除了二人外，还有内地男星王俊凯同行，周杰伦表示：「开心带大家聚餐，有人可以聊聊音乐真好！」估计今次三人的聚会是由周杰伦牵线，促成了香港、台湾及内地三地的音乐人一起，网民都纷纷期待三人在音乐上会有合作，并谓：「合体开骚吧！」、「推出网球主题歌曲」。