前TVB一线花旦携母体验内地医疗 北上体检狂赞先进：我们中国医疗的进化速度比开了倍速还猛

51岁的向海岚，是1998年的港姐四料冠军，入行后受到TVB力捧，她主演的电视剧《无头东宫》、《杨贵妃》等，演技出色，成为港人的集体回忆。但原来她不止是好戏之人，更是一名超级孝顺女，近日她带同妈妈来一趟广州短途旅行，并拍片分享到小红书，此行除了品尝美食，向海岚的「重头戏」原来是带妈妈进行详细的身体检查，网民纷纷赞她又靓女又孝顺，甚为难得。

向海岚带妈妈北上体检

在影片中，向海岚与妈妈一同过关，心情大好。她表示，此行的目的与众不同，除了基本的饮食玩乐，更重要的是体验内地的医疗服务，她对中心先进的设备赞不绝口，所以特别带妈妈到来做体检，紧张妈妈的程度，可见一斑。片中她专心听取专业人士讲解，并狂赞医疗中心拥有的「西门子3.0T」磁力共振等先进设备，展现出对妈妈健康的极度重视，她在片中表示：「我们中国医疗的进化速度，比开了倍速还猛。」她更在片中提到，体检报告只需三至五天便会寄出，届时更有医生亲自致电讲解，大赞内地医疗服务专业、先进且贴心周到，其孝顺之心溢于言表。

相关阅读：四料港姐冠军母跌撞头部急送院 晒救护车相崩溃爆喊 检查未出结果极度担心

向海岚大赞内地美食

向海岚带妈妈完成身体检查这项「正经事」后，两母女随即展开美食之旅，尽情享受广州的地道佳肴。向海岚笑言：「来到广州就要尝试这里的美食！」她们品尝了多款特色点心，对于香港少见的「梅子叉烧包」，她大赞味道酸酸甜甜，与港式偏甜的口味截然不同，非常开胃。她更提到很多人认为内地的鸡比香港的好吃，她试过白斩鸡后，认为鸡肉确实嫩滑，但笑言自己做的调料会更好吃，尽显其对生活品质的追求。片中的向海岚皮肤白滑，网民大赞她是「人美心善」的典范，多年来样貌身材都保养得宜，是名副其实的「冻龄女神」，完全看不出真实年龄。虽然近年她淡出幕前，但她不时透过IG及小红书分享近况，跟粉丝一直保持互动，人气不减。

相关阅读：无头东宫丨51岁陈妙瑛与49岁向海岚惊喜合体！ 状态大勇网民跪求齐复出