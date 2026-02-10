Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

唐宫奇案｜白鹿、王星越合作破案 剧情懒人包、角色简介、五大看点、

影视圈
更新时间：12:40 2026-02-10 HKT
发布时间：12:40 2026-02-10 HKT

唐宫奇案｜《唐宫奇案之青雾风鸣》｜由白鹿以及王星越领衔主演，是一部古代探案电视剧。下文为您精心整理了《唐宫奇案》的剧情懒人包，即睇分集剧情、角色介绍及必看亮点！

唐宫奇案｜剧情大纲

《唐宫奇案》改编至森林鹿的《唐宫奇案之血玉韘》，故事讲述在上元佳节，宁远公主在夜宴上离奇身亡，内谒局李佩仪（白鹿 饰）和太史丞萧怀瑾（王星越 饰）奉命调查，展开一场关于真相与智斗的较量，并在此过程中揭露一系列宫闱秘史和诡异奇案的故事‌。

《唐宫奇案》由白鹿以及王星越领衔主演。
唐宫奇案｜追剧日历

《唐宫奇案》追剧日历公开！
唐宫奇案｜角色简介

白鹿 饰 李佩仪

李佩仪隶属于内谒局，唐代内廷侍卫长，性格刚毅果决，兼具顶尖武艺与缜密推理能力。

白鹿饰演李佩仪。
王星越 饰 萧怀瑾

萧怀瑾任太史局太史丞，精通风水星象之术，专司宫廷异象勘测，他冷静理智且具敏锐洞察力。

王星越饰演萧怀瑾。
唐宫奇案｜分集剧情

第1－2集：李佩仪与萧怀谨联手查案

福昌县主李佩仪化身内谒局的内卫查破多单案件；婉顺公主在夜宴中被烧死，李佩仪亲自调查，善于占星的太史丞萧怀瑾被当疑犯，圣上下令他助力查案，二人随即兵分两路找线索，李佩仪查出崔曼姝与公主有过节，萧怀瑾发现凶手有六尺高，且在延寿坊有落脚地。崔曼珠在延寿坊被杀，小院正是凶手的藏身之地。李佩仪找到曾被崔曼姝欺辱的周贺兰，但与其死无关，反而与婉顺公主有关，她指崔曼姝掉包了马车货物成火药，惟中毒身亡。李佩仪为脱身服下有毒酱汁。

唐宫奇案｜五大看点

1. 白鹿与王星越四搭有默契

白鹿和王星越曾在《玉楼春》、《周生如故》、《宁安如梦》中合作，二人已有大量对手戏，在《宁安如梦》中白鹿饰演前世被逼自杀的皇后，王星越则是为了白鹿而违背自己信仰的刑科给事中。而是次在《唐宫奇案》中四搭，二人联手查明宁远公主死亡真相，令人期待他们的默契表现！

白鹿与王星越二搭，粉丝期待万分！
2. 白鹿形象有突破 粉丝期待万分

 「劳模」白鹿去年共有3套电视剧上映，当中有两部同为古装剧，惟形象都大有不同。在《临江仙》中，她是四灵仙尊，上演了纠缠三世的情缘；在《白月梵星》中白鹿化身除恶妖的凡人少女白烁；而在《唐宫奇案》中她任内廷侍卫长，大晒好身手！在粉丝 and 原著书迷的期待下，《唐宫奇案》的预约量破300万。

《唐宫奇案》的预约量破300万。
3. 《琉璃》、《暗河传》尹涛执导 

《唐宫奇案》由尹涛执导，他善于执导古装剧，先后参与《琉璃》、《仙台有树》以及《暗河传》等作品中。曾任摄影师的尹涛，对于镜头以及画面结构有独到的见解和呈现手法；除此之外，他的故事节奏和人物情感都恰到好处，令观众不禁期待！

尹涛与合鹿杀青合照。
尹涛与王星越杀青合照。
 4. OST阵容鼎盛 周深、白鹿有份献唱

《唐宫奇案》共有8首OST，演唱歌手阵容瞩目。去年尾在启德开唱的「国宝歌手」周演演绎主题曲《谜宫》；女主角白鹿更是身兼两职献唱「佩玉鸣鸾曲」《星落火花》；「OST」天后袁亚维亦有份献唱「焚香烬蕊曲」《罪与花》。众人的歌声势能令观众沉浸式观看剧情！

白鹿有份献唱OST。
5. 制作团队用心 布景靓

 《唐宫奇案》的制作团队十分用心，拍摄过程历时约5个月，剧中的含元殿场景经1：1复刻展现出大唐气韵。除此之外服装更处处见细节，由「华为二公主」姚安娜饰演的裴愈是一位医者，剧组在其服饰上融入传统刺绣纹理，袖口与裙摆处的暗纹设计凸显唐制服饰的精致感，更展现出大气婉约的古典气质。

姚安娜饰演裴愈。
