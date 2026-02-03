前《欢乐今宵》主持罕现身大开黄腔  除衫狂撩前港姐亚军  忆郑少秋窝心往事极感触：我会记一世

现年66岁的前《欢乐今宵》主持、有「大侠」之称的杨仲恩，近年将事业重心转往内地。他近日亮相前港姐亚军陆诗韵的网台节目，尽显宝刀未老的魅力。杨仲恩不仅状态极佳，一身名牌打扮看似五十多岁，更在访问中风骚大「开黄腔」撩陆诗韵，与萤幕上的大侠形象截然不同，展现其精灵幽默的一面。他亦罕有地忆述与「一代大侠」郑少秋的感人往事，直言这份恩情让他铭记一世。

杨仲恩满身名牌加身状态一流

在节目中，杨仲恩穿上一件夺目的LV印花外套，神采飞扬，身形依然高大挺拔，完全不像一位即将步入古稀之年的长者，气色与样貌看起来最多五十出头，更有几分像型男苗侨伟。

杨仲恩风趣幽默大开黄腔

难得的是，杨仲恩在两位女主持之间反应极快，风趣幽默。当谈及台湾人常用普通话「可以加你的Line吗？」交换联络方式时，用广东话谐音笑称听起来像「揸你的奶奶」，杨仲恩就多次鬼马复述，逗得陆诗韵等主持捧腹大笑。陆诗韵大赞他身材保养得宜，杨仲恩更顺势脱下外套，展露结实臂弯，表现极之风骚，证明他绝非「老古董」，而是一位思想开明、玩得起的前辈。

杨仲恩忆跟郑少秋窝心经历

杨仲恩的演艺生涯始于模仿郑少秋（秋官），他对这位前辈充满感激。他忆述，当年自己在《欢乐今宵》中凭模仿秋官唱《一剑震神州》夺冠入行，虽然当时秋官已是超级巨星，但为人「好到不得了」。杨仲恩说：「当时我只系《流氓皇帝》嘅茄呢啡，但秋官知道我扮佢入行，见到我时主动同我讲：『喂靓仔，你把声真系似我㗎㖞，好嘢！』，呢句鼓励令我好开心。」

杨仲恩人生首次坐Benz

最令他感动的，是一次窝心的经历。「𠮶阵我哋喺菠萝𪨶拍戏，我12点拍完，正常要等到5、6点先有公司车。点知撞着秋官又收工，佢竟然主动叫我：『靓仔你收工喇？嚟，上车上车，一齐返公司』。」杨仲恩坦言，那次是他人生第一次坐上平治（BENZ），秋官的善举让他感动至今。「郑少秋真系好到不得了，呢件事我会记一世。」他感触地说，唯一的遗憾是返回香港发展后，仍未有机会再遇上秋官。

杨仲恩靠扮郑少秋入行

杨仲恩中学毕业后，他在餐厅当驻场歌手，因声线酷似郑少秋而获封「郑少秋之声」。其后获温拿乐队成员彭健新「代报名」参加《欢乐今宵》模仿大赛，一举夺冠而签约无线。虽然当时入电视台的底薪（1,500元）比他当歌手的月入（3,000元）少一半，但他仍坚持追梦。

杨仲恩曾创办「干杯」烧肉店前身

之后，杨仲恩跳槽亚视，并凭借剧集录影带在东南亚走红，登台机会不断。90年代，他转战台湾，一套《刘伯温传奇》令其「大侠」形象深入民心。除了演艺事业，杨仲恩亦曾涉足饮食业。原来，他竟是著名烧肉连锁店「干杯」的「前身」创办人。当年他在台湾投入重金，开设了一家走高档路线的烧肉店，从日本引进昂贵设备，可惜最终敌不过低价竞争，只能以30万台币将店舖转让给三位日本年轻人。杨仲恩表示他们一接手，就将个名改叫「干杯」。对方将餐厅改为大排档风格，推出「亲吻送肉」等噱头，最终将「干杯」发展成跨国餐饮集团。

