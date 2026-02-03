「香港第一名模」暴瘦零滤镜相流出 Deep V下现恐怖「排骨胸」 51岁真实身材震撼曝光

90年代模特儿周汶锜（Kathy），曾为「香港第一名模」，自婚后诞下两子，已大量减少工作。周汶锜现已51岁，但冻龄有术，多年来无论外貌或身形都变化不大，但近日现身公开场合时，有网民拍摄到周汶锜暴瘦，胸口更惊现排骨胸，引起讨论。

周汶锜鱼网丝袜吸睛

周汶锜近日穿上黑色Deep V裙衬鱼网丝袜，大晒一双长腿，外面穿上白色毛毛外套，性感得来又不失气质。但有网民拍摄到周汶锜的真实状态，在阴暗灯光零滤镜下，其胸前现出一条条胸骨，「排骨胸」清晰可见。

对于周汶锜瘦到见骨的身形，网民对其身形感到震惊，并讨论她越来越瘦的原因：「可能太瘦了吧？皮贴骨」、「为甚么胸前会出现排骨？」不过有网民则认为周汶锜本来就是瘦底，未算瘦得夸张：「超模一直都是这样瘦」。周汶锜未有理会网民讨论，再将当日的照片放到IG与网民分享。

周汶锜大晒紧致线条

此外，周汶锜日前在IG分享三张为美容公司拍摄的照片，穿上Cut-out贴身泳衣及Bodysuit，见到肌肉线条紧致，大晒美臀及长腿，正面、侧面任睇。周汶锜只简单留言：「New year！Let's glow！」睇到网民心心眼。

