罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置

已故殿堂级歌手罗文，生活品味一直为人津津乐道，尤其他生前居住的跑马地蟠龙道9号2000呎豪宅，一直是圈中好友聚会乐园。近日在节目《TVB大宝藏》中，重温一代歌王的故居，全屋欧陆式风格，装潢布置均是罗文一手一脚打造，更让人意想不到，是罗文不止喜欢旧东西，而且会亲手改造翻新，近日片段在网上翻hit，不少网民也震惊他的出众手艺。

罗文亲手将花瓶钻孔变床头灯

罗文带主持张郁蕾进入寓所，宽敞的客厅，透光度高，配上古董大衣柜，已经突显出罗文的过人品味，之后罗文步进睡房，订制的King Zize大床外，床头灯显得十分别致，原来是两个落地巨型花瓶，罗文亲手钻孔，再加入灯泡而制成，真正是独一无二，可见到罗文不止歌艺出众，而且有著艺术家的品味。

罗文于旧货摊买古董被误当传家宝

除此之外，床尾的柜子放上了一台古董收音机，显得颇有年代感，主持问罗文是否全家之宝，罗文笑说：「这是在旧货摊捡回来，我很喜欢在旧货摊买东西，又切合我自己喜欢，其实这个柜子是特意订造，原本用来摆放电视，但我睡前多在电厅看，又怕损害眼睛，放收音机在睡前听音乐。之后罗文再带主持去到书房，该处除了是罗文办公室外，更摆放了一个陶偶，原来是石湾有名的刘传师傅亲手打造，所以看上去甚有灵气，观赏成分甚高。其他还有水晶玛瑙、十二生肖玉石，最后罗文鬼马地问女主持生肖，获得「年龄是女生秘密」的回应。该片在网上疯传，让新一代对罗文的生活掀起一片好奇。

