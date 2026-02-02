佘诗曼避谈传「报细数」身家两亿 遇粉丝索合照来者不拒有一规则要遵守

视后佘诗曼到尖沙咀出席首饰活动，忙于赚钱，她笑言过年前会忙一点，稍后到内地出席微博之夜。她觉得开心新年假期有假放，会和家人及朋友一起过，笑言届时会搞麻雀王大赛，「我一年也打不到几次。」问会否相约「七魔女」在新年团拜？她表示约好在初四见面。被指猪笼入水的她，是否借机会派钱？她笑言打麻雀轮流做庄，看谁运气较好，并自认财运不错，「最多是小赌怡情。」

向12名契仔女分享经验避免撞板

阿佘她称妈咪忙于出动办年货，透露新年会与妈咪去旅行，她不想去太远，想去温暖的地方，会与妈咪的朋友一行9人到东南亚游玩。另外，阿佘被内地媒体评为「好感度艺人」，她形容只是做应份的事，以礼待人，保持专业，不知道外界怎样评分，开心得到大家欣赏。问平日见到粉丝也来者不拒？她笑言「是」，「如果当日无化妆，希望大家（post相）开少少美颜啦！」问到是否已接新剧工作？阿佘表示「未」，表示这是她的新年愿望之一。

阿佘早前接受好姊妹梁靖琪访问，大方谈及生育计划及立遗嘱等事，提到未有打算生儿育女，她指：「这事看缘份，是天注定，我喜欢工作，要投放大量时间，未做到好好妈咪，但我是好好的契妈，契仔女都有11、12个！」指年纪最大的契女22岁，她向契女倒分享经验，望她们不像自己般撞板。问有契仔女有意入娱乐圈？她表示契仔女仍在读书，「未知他们是否有这远大志向。」

阿佘在访问中谈及已立遗嘱，被指是小富婆，拥两亿身家，她称钱当然留给家人，并指现世代不似以前，好多人已立遗嘱，包括她的朋友，认为这是对自己负责，对家人负责的行为，并不感不吉利。问2亿身家数字是否属实？是否「报细数」？她笑言不讲钱，「身家数字是秘密。」