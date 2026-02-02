大S徐熙媛逝世一周年丨S妈小S具俊晔为纪念雕像揭幕 言承旭周渝民群星现身悼念

大S（徐熙媛）2025年2月2日不幸病逝于日本，享年48岁，长眠金宝山，老公具俊晔留在台湾，每天到墓园守护亡妻。今（2）日是大S忌日周年，下午2点将举办纪念雕像揭幕仪式，从现场可见雕像旁有一个立方体立碑，上面有一个「S」字样，目前现场正在布置中，届时将由S妈、小S（徐熙娣）、她的老公具俊晔等及好友们，一同揭开包覆在外的粉色帆布。现场天候不佳，稍早S妈撑伞抵达现场，神情哀戚。

大S雕像由具俊晔亲自设计

大S的雕像由具俊晔亲自设计，基座为大理石材质，园区通往雕像的动线有九阶白色阶梯，排列呈现S形，融合「S」与「九」的元素。大S过去曾为了具俊晔，在脚踝上刺青「九」，原因是「九」与他的姓氏「具」为相同发音，具俊晔事后得知笑说：「她不懂韩文，才会弄错。」从园区设计的细节，可看出两人的爱情故事。

下午2点纪念雕像揭幕仪式仪式开始，由S妈、小S、大S老公具俊晔及好友们，一同揭开包覆在外的粉色帆布。S妈看到在场媒体，双手合十表示：「很好很好，谢谢大家关心。」工作人员更暖心准备包子，让大家暖暖胃。

稍早，小S、许雅钧、黑人和范玮琪穿著全黑抵达，S妈挽著具俊晔的手从家属休息室现身。具俊晔穿著卡其色大衣、戴墨镜，具俊晔身形消瘦，裤头松垮，用吊带固定，他看到在场媒体并未多说，缓缓走进会场。蔡康永、吴佩慈、B2、「酷龙」姜元来、贾永婕、陶晶莹、杨丞琳、罗志祥、王伟忠、《流星花园》仔仔周渝民和言承旭、以及谢欣颖和王柏杰陆续到场。

大S长眠墓园具俊晔每日陪伴

自大S病逝后，具俊晔陷入巨大悲痛，每天到爱妻长眠的墓园探望，在现场摆放两人的合照，看著过去大S的影片，神情相当落寞。南韩节目《名人生老病死的秘密》日前回顾具俊晔与大S再次相遇并且结婚的感人故事，主持人张度练表示，制作单位曾与具俊晔短暂交谈过，但所有问题，他只能用流泪来回答，探访当天因天候不佳，原以为具俊晔不会出现，没想到他却出现了并说：「我当然要来了，熙媛躺在那里比我辛苦多了。」语气让人心碎。

