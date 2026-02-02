71岁「大美人」林青霞近照曝光！红衣赴宴成全场焦点 宾客争相合照有两大「潜规则」

71岁「大美人」林青霞已淡出幕前多年，近年开设社交平台多了接触外界，间中会分享日活。林青霞近日出席出版社50周年晚宴，难得露面当然吸引现场不少宾客趁机邀合照，但原来要跟林青霞集邮有一定难度。

林青霞打扮成焦点

云海昨日（1日）在IG分享一张与林青霞的10人大合照，相中见到有坐有企，而扎起头发的林青霞，气色相当好，加上坐在中间位又穿红衣，整个人成为焦点。不过云海爆料，要跟林青霞合照只有群合不能单独合照，有不少规矩要遵守。

云海留言：「终于收到呢张相啦！话说早几日天地50周年晚宴，林青霞有到场，大家都想同佢影相打卡，不过有规矩㗎，就系冇人可以单独同佢影；而且冇人可以用自己相机同佢影，于是乎要佢助手影完之后send返俾出版社再send俾我哋，但系我哋都已经好开心！佢真人仲靓，果然系超级大美人！」

云海令网民羡慕

虽然云海要花几日时间又几经转折才取回合照，仍令不少网民感到羡慕：「最美的青霞姐姐」、「哗！呢件事好梦幻」、「睇落仲喺身体健康，果然喺东方不败」、「青霞本人漂亮吗？」

