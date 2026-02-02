夜王｜吴炜伦深信写出好剧本自然有观众 电影业寒冬还是有生存空间｜名人杂志

电影业低潮，导演吴炜伦（ Jack ）认为市场的节奏改变了，同时相信观众仍有意欲入戏院。从《毒舌大状》到以尖东夕阳行业夜总会为舞台的《夜王》，他坚持「不做多，不做少，要做好」，情节要「真」，角色要「实」，对白要「捽」到入肉，拍出当下香港的人情与韧性，用务实态度回应所谓的电影寒冬。撰文：李志宏 摄影：林宾尼

写好剧本 「捽」好对白

电影业寒冬，今年贺岁档「香港制造」的只有《夜王》与《金多宝》。导演 Jack 回忆香港电影「黄金年代」，「以前年产 200 多出电影时，是否每部都卖座？顺风顺水就不用争？要在大批作品中争入头 20 位，同样要用尽力气。」续说︰「香港观众并没有离开戏院，嚿钱仲喺度㗎！去年的《 F1 电影》、《鬼灭之刃剧场版 无限城篇》与《优兽大都会 2 》的票房证明了这一点。市道好，回报大一些；疫情后环境差了，你一样努力，一样有回报，但回报少了。」

Jack 的信念是，「我有个愿景，每个人若在自己的岗位上认真一点，『不做多，不做少，要做好』，今天的状况或许不一样。」他举生活化例子，「问题不单是市民不留港消费，而是要反问『为何人们不留港？』」基本的，做好本份，「若你是餐厅侍应，我又不是要你当我大爷那样招呼，你起码将碟餸放正枱中间，而非乱放一角交差就算。」套用到他拍电影，「能做的只有︰写好剧本，『捽』好对白，拍摄时不遗留任何细节，成绩只能交给市场和运气。」

导演吴炜伦认为观众并未有离开戏院，「嚿钱依然喺度」，只要拍出有血有肉的作品，观众一定会支持。

郑秀文在《夜王》中扮演夜总会CEO，与黄子华扮演的夜总会经理，既是前度又是工作伙伴。

在贺岁档上映的正剧

《夜王》故事以不再辉煌、前景茫茫的尖东夜总会为背景，于 2 月 17 日贺岁档上映，但这并非贺岁片， Jack 说：「以往观众对贺岁片的宽容度高，就算几胡闹，内容未必扎实，只要好笑，过年开开心心就得。」

然而无论是《毒舌大状》还是《夜王》，其的创作方向皆非从贺岁出发，而是写他入行廿多年来最擅长的戏剧张力与人物冲突，「我把《夜王》当成一套正剧、剧情片去写，只是碰巧安排在贺岁档期上映。」戏中人物不会说恭喜发财或互相祝贺。《毒舌大状》就是一场实验，且无疑是成功的。

吴炜伦是安乐影片福将。

《夜王》以夜总会为背景，片中有hea做的妈妈生，亦有敬业的舞小姐。

观众有共鸣 才会有金句

若 Jack 要拍传统贺岁片，他借镜《呖咕呖咕新年财》，「它不单好笑，还有清晰、正面讯息︰『人品好，牌品自然好』、『越烂嘅牌就越要努力打』这些对白，就算不懂打麻雀的观众也看得投入。」《毒舌大状》有不少金句，《夜王》亦然， Jack 却指︰「我写剧本时，例如『一路顺风，但飞机起飞是逆风』，不会想是否能成为金句。当观众喜欢某角色时，他说的一两句话自然会留在你心里；如果那句话能引起共鸣，引用它，它才有机会成为金句。不是反过来说我想写金句，它就会成为金句，哪有这么容易！」观众牢记某台词，关键不在于文字本身，而是人物互动下的戏剧感染力。

吴炜伦奉行「不做多，不做少，要做好」。

夜总会是人性缩影

夜总会与电影似乎有种微妙的共通点，同样围绕娱乐而生， Jack 坦言︰「有人说电影不止是娱乐，不过对一般观众来说，电影确实只是娱乐，而夜总会也是为客人带来娱乐。」他形容《夜王》中的夜总会是人性缩影：「现实生活中，两个人从相识到建立关系要经过时间考验；在夜总会里，这些关系可以压缩在几小时内完成。」互动既真实又直接，「不少人在外面是一个样，入到去包厢就变成另一个人。」舞小姐「 EJ Girls 」、大班经理、妈妈生、客人都有其故事，他们的问题都压缩在这空间内。

吴炜伦指《夜王》中的客人和舞小姐各有故事，曾在《毒舌大状》中合作的杨偲泳与何启华更有亲热戏份。

《夜王》中饰演妈妈生的王丹妮在片中亦有相对大尺度的演出。

赶主角入末路

Jack 是编剧出身，主题永远最重要，不能离题，若说《毒舌大状》谈的是「敢言」、「追求公义」，《夜王》对应现况则是「照顾」，「首先做好自己本份，谨守岗位，才能照顾别人。戏中的欢哥（夜总会经理，黄子华饰）为众人解决问题，「子华的角色是领导者，我作为导演，有些是预期内的问题，有些问题是突发的，都必须解决，要懂调配人手，想方法应变。」续指︰「写欢哥一角时，我把他赶入末路，这是基本的戏剧条件；坐着思考的画面太乏味，若把角色放在《香港四径大步走》状态下会怎样？我加入动作元素，希望观众看到欢哥遇难题时的真正反应，他吃力地思考。」

吴炜伦形容把《夜王》黄子华饰演的欢哥赶入末路，让观众看他遇难题时的反应，感觉更生动。

要有 Plan B 与 Plan C

《夜王》是《毒舌大状》的变奏， Jack 说︰「拍《毒舌大状》时找来资深大状当法律顾问。我问他准备案件时会怎样思考，他告诉我，每条问题都要预设几个可能的答案──如果证人答 A ，我接着就会问甚么；如果答 B ，我就要准备另一条问题。这样分支出去。」他把这种思维方式引用《夜王》的创作上，「如果角色的第一步成功了，会往哪方向发展？若失误就要准备另一方案补救；再假设另一个人出错，又会引伸怎样的后果？结构就像棋局既复杂又好玩。」

好玩在于，《夜王》是一场情绪与节奏的实验，在同一场戏让人物情绪连续转换，「开始时气氛温馨，突然因为一句话爆发争执；争吵后又流露关心，再翻脸，翻脸后仍有牵挂。有些情节是搞笑场，拍一阵就突然 U-turn 变得情感浓烈！我也怀疑这样急转弯，观众能否跟得上？」形容这安排是一种高风险游戏。

《夜王》夜总会故事，有人性缩影。

坐巴士度剧本

Jack 创作时倒不会像欢哥般把自己逼入墙角，「每开一份新剧本，我都会为故事挑选一些歌，有流行曲有古典音乐等，大约 20 首，这些歌未必在电影中出现，而是其节奏、气氛能助我进入那出戏的情绪。」他也喜欢在车上思考。「我好少坐在家里、公司度剧本。脑闭塞时就戴上耳机出门，随便上一架巴士。运气好的话，一程车就想通剧情，当然试过由总站去另一总站，落车再上另一架，整天坐在在巴士上兜圈。」

《夜王》Sammi和子华的气场和演技均非常强大，二人的对手戏相信观众亦十分期待。

生活点滴成灵感

灵感也是从生活中「撞」出来，「坐车、听歌，观察街上人来人往。前辈教我创作的第一件事，就是要持续吸收。过往跟前辈编剧、导师饮茶，他们突然要我们做功课，猜隔篱枱那班人是甚么人，又偷听几句，判断谁是上司下属。以前会用簿仔记下重点，现在就用手机录音记录。」这招叫积谷防饥。

为了加强《夜王》的真实感，团队也访问多位曾在尖东夜总会工作的妈妈生与舞小姐，「在故事还未成形时，将访谈所得片段、细节、说话『 倒』出来，像把一大堆散件放在枱面。」构思角色阶段，左拼右凑，「这一句说话好似啱欢哥讲，那情绪正好代表 V 姐（夜总会 CEO ，郑秀文饰）当下心理状况。」戏中人物小动作，一张椅子一对耳环，背后其实是某个真实故事。

《夜王》是在贺岁档上映的正剧、剧情片。

《毒舌大状》是罕见地以正剧姿态现身贺岁档的作品。

《毒舌大状》拿下香港电影金像奖最佳电影，对吴炜伦和整个制作团队都是极大鼓舞。

吴炜伦与跟《饭戏攻心》导演陈咏燊（右）同期入读演艺学院，二人现在都是香港影坛的中流砥柱。