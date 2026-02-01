杨千嬅与过万歌迷庆生 预告世界巡演启航 拒学古巨基追多个仔

杨千嬅今年生日继续选择跟歌迷同欢，于重庆举行《52Hz Echoes生日限定音乐会》，提前同歌迷庆生，接着返回香港正日才同家人朋友度过。千嬅与过万位观众同欢，歌迷自发在重庆商场为千嬅搞大形生日应援，主办单位亦为她安排10栋大厦亮灯庆生，千嬅也特别上船看亮灯。

囝囝出发前冷亲在家休息

今次歌迷聚会是千嬅首次在内地举行四面台的演唱会，加上有四边延伸舞台，让她可以跟歌迷超近距离互动。歌迷来自世界各地，有内地不同城市，也有香港及东南亚，甚至澳洲、美加飞过去，期间不单止唱歌，又有读歌迷信环节、点唱、游戏问答、互相对唱等，气氛非常欢乐。聚会上千嬅更宣布2026年新一轮巡演即将开始，展开「杨千嬅Live MY LIVE 1.0」世界巡回演唱会，令歌迷欢喜若狂。而千嬅家人、妈妈也飞到重庆陪她一起玩，但囝囝临出发前就因为冷亲，唯有在家休息。

聚会上千嬅跟歌迷分享感受时提到，「现在生日，我心中会有两个人特别思念，第一个想起的人当然是自己妈妈，另一个是我的孩子，一个生我，一个我生，做了妈妈才真正感受到生孩子的苦，感谢妈妈，养育了我50多年。今天是个很特别的晚上，多谢你们从不同城市飞来，在30年的音乐路上，不知不觉原来音乐在不同阶段纪录了我当下状态及感觉，第一首《狼来了》告诉我人生要被爱，最基础是要知如何。然后我发现，长大后回头看，很多歌不知不觉在我人生当中前后对照，带给我很多不同的回想。你问我这几年为甚么很想生日做一些音乐会，生日不过是主题，最想是感恩人生每一个重要时刻，也有你们的陪伴，有一班爱我的人跟我一起，让我觉得很踏实很幸福。其实，好好的活着也是一种庆祝……今天看着你们，真的很感动……就要破防了（闪着泪光）……今晚真的很感谢大家！」

红馆个唱后放了两个月假

音乐聚会后跟工作人员等吃饭庆祝，千嬅又再次切大蛋糕，她笑言每年生日月，都会切很多个蛋糕，已经叮嘱朋友，家人，歌迷不要浪费钱给她买礼物，也不要太多蛋糕，因为过了农历年她就要开始修心养性，彩排练歌兼修身，准备下半年开始的世界巡回演出。完成了红馆演唱会后，她表示已早给了自己生日礼物，放了近两个月的假，全心陪伴家人，先与老公（丁子高）赴法国滑雪、再游伦敦、再访韩国及大马槟城。

唔会再追多个仔：最紧要「养生」

问到正日生日如何度过，杨千嬅笑道，「细个生日最钟意一大班朋友玩，饮香槟饮到唔记得发生过咩事，如今人大了，追求简单温暖同家人食下饭相聚，已经好开心。返去香港就搞农历新年啲屋企嘢啦，系香港同屋企人过年。生日愿望最紧要身体健康，有健康先可以好好照顾屋企人！」古巨基今年就追多个仔，担心儿子没兄弟姐妹陪伴，问到千嬅会似古巨基般追多个仔？千嬅回应：「每人情况不同，我再生育机会好低啦。以前自己做歌手追梦嘅路太辛苦，耗费大量心力，依家个人好虚，哈哈……依家最紧要系『养生』， 教好个仔紧要啲。其实我好钟意小朋友，所以我成日同朋友讲，你有小朋友，我真系唔介意，比我帮你凑，以我医护知识同钟意小朋友，我可以帮人凑得好好。依家我尽量比我个仔多啲爱。生仔唔系最大挑战，佢人生教育及陪伴长大，先系最大挑战，我会尽力做好这个天给我嘅礼物，就好足够，好感恩啦。」