MIRROR成员Stanley邱士缙宣布订婚  九年爱情长跑开花结果：成为对方余生另一半

恭喜Stanley(邱士缙）与Alina（李炘颐）！这对被誉为MIRROR队内「元祖情侣」的甜蜜伴侣，在今日（2月1日）同步在社交平台上公布订婚消息，并分享多张温馨照片，正式宣告爱情长跑迈入全新阶段。

Stanley@MIIROR：笑住向梦想进发

在甜蜜公告中，Stanley与Alina 以亲笔手写信表达真挚情感：「多年以来，首先感谢大家嘅厚爱。由我哋系寂寂无名嘅二人，到依家我哋对未来充满憧憬，每日都笑住向梦想进发，沿途都有你哋陪伴。」字里行间充满对未来的期待。

Stanley＠MIRROR：成为对方余生嘅另一半

准夫妇二人继而感谢九年爱情路上陪伴他们的每一位：「今年，我哋俩将会踏入新阶段，决定好好成为对方一生嘅课题，成为对方余生嘅另一半。再一次，由以前到依家，我哋衷心感激每一位家人、战友、好友，以及一直支持我哋嘅粉丝们。多谢你哋愿意见证同陪伴我哋人生每一个阶段。未来我哋继续一齐面对各种挑战，一齐继续向梦想目标迈进。」S

Stanley＠MIRROR和女友极甜蜜

随文公开的四张照片展露甜蜜。首张是以「We’re Engaged 」为题，照片中Stanley手持婚戒，Alina在旁露出鬼马俏皮的笑容；第二张「Looks like you’re officially my problem now」，是二人身穿礼服Alina 甜笑依偎在 Stanley 身旁，脸上洋溢幸福光彩；第三张「We’re getting married 」特写两人紧握的双手，Alina 无名指上的订婚钻戒闪耀动人，最后一张是两人的亲笔手写信，为这份喜讯留下最美、最动人的注脚。

Stanley与Alina感情低调

Stanley 与 Alina 自 MIRROR 出道初期便公开恋情，九年来感情稳定低调，是演艺圈中著名的模范情侣。从寂寂无名到并肩走向事业高峰，他们的爱情故事一直陪伴著粉丝成长。如今决定携手共度余生，各界纷纷送上祝福，期待见证他们人生的下一个美好篇章。

