「三料冠军港姐」离巢变身教育家极低调  晚会罕现身气质更胜从前  曾参演重头剧演技劣评如潮

2014年的香港小姐「三料冠军」邵珮诗（Veronica），自2024年中宣布离开效力10年的TVB后，作风转趋低调。然而，她近日罕有现身《保良局周年慈善餐舞会》，其神采飞扬的绝佳状态，不但未有因淡出幕前而减退，反而比以往更添一份知性气质，令人眼前一亮。

邵珮诗离巢后状态大勇

当晚，现年35岁的邵珮诗身穿一袭优雅的黑色晚装，无论是与前同事黄建东的合照，还是在场内拍摄的个人照，都可见她明艳照人，容光焕发。与当年选美时的青春亮丽相比，如今的她皮肤依旧紧致，身材纤细，但更引人注目的是她由内而外散发的自信与从容。昔日镜头前的甜美，如今升华为一种带有文化气息的知性美，眼神中流露出的，是经历沉淀后的智慧与淡然，气质更胜从前。

邵珮诗曾被封「隐形港姐」

邵珮诗当年一举夺下香港小姐冠军、最上镜小姐及友谊小姐三个大奖，成为「大满贯三料冠军」。惟入行后星途平平，在重头剧《潮流教主》中饰演一位有「公主病」的角色，可惜演技劣评如潮；即使参演过《爱·回家之开心速递》中为人熟悉的「欣欣」一角，也未能大红大紫，更一度被网民封为「隐形港姐」。

邵珮诗变身儿童教育家

在演艺事业遇到瓶颈之际，邵珮诗2024年选择离开舒适圈。凭借著在加拿大西门菲莎大学主修心理学的学术背景，她转行成为一名儿童品格教育家，利用自身的专业知识，教导下一代正面的价值观。据悉，她的课程收费亲民，反映了她投身教育的热诚与决心。

邵珮诗太公是维他奶创办人之一

除了拥有心理学学位，邵珮诗更是精通粤、英、国、日四种语言，并考获瑜伽教练牌照。尽管其太公是维他奶创办人之一，家境备受瞩目，但她从未因此停下脚步，反而更积极地自我增值，走出了一条踏实而充满意义的新道路。

