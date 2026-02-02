70年代TVB小生曾破产中风难得露面 满脸白须显老态激似卢海鹏 早前产业遇天灾叹凄凉

68岁的廖伟雄（阿灿）淡出幕前多年，转行向农业界发展，并移居马来西亚打理业务，其投资打造的七星级餐厅，更成为新兴聚会之地。「阿灿」廖伟雄去年现身时，见到下巴须根添上沧桑感觉，近日王郑浚仁曝光的合照，廖伟雄竟然似卢海鹏。

廖伟雄精神状态不错

从照片可见，廖伟雄穿上一件简约的浅蓝色恤衫，气色红润，精神状态极佳。廖伟雄亲切地搭住后辈王郑浚仁的肩膀，脸上挂著灿烂的笑容，显得十分精神矍铄。最引人注目的是廖伟雄脸上的白须，配上黝黑的肤色，增添几分沧桑感，骤眼看与卢海鹏有几分神似。

王郑浚仁曝留言：「每个时代都有传奇人物，在我心里『灿哥』就是其中一位传奇人物，很开心这次在KL可以被邀请来到灿哥的（餐厅）吃料，听灿哥分享他的人生经验真的是获益良多」。

廖伟雄一度不良于行

淡出幕前20多年的廖伟雄，曾搞直销生意债台高筑而破产，2006年还清债务后，将重心放到内地有机农业市场，有传其「亚灿米」收益甚丰，身家暴涨至过亿。只是廖伟雄近年的健康现问题，曾自揭左脚有轻微中风，加上右脚痛风，一度影响活动能力，在积极治疗下逐渐康复。

廖伟雄叹乜都冇晒

在90年代淡出幕前之后，廖伟雄转行从商并曾经破产，不过阿灿有打不死的精神，发展有机农业有声有色，于内地开「灿神龙场」之外，还种植「亚灿米」。但近日廖伟雄拍片大叹「福无重至、祸不单行」，经历超强台风和山洪暴发后，令「亚灿米田」和「灿神龙场」遭到毁灭式损坏，坦言「乜都冇晒」损失惨重。

